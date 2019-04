Milujete Vianoce? Existuje dekorácia, vďaka ktorej ich môžete mať celý rok!

Vianoce po celý rok

S týmito lampami si môžete dopriať vianočnú atmosféru po celý rok. Nehrozí opadané ihličie, netreba odkladať vianočné ozdoby ani riešiť čo so stromčekom. Kvôli sezónnej záležitosti nezahynie živý strom a nemusíte sa trápiť so skladaním umelého. Jasné svetlo v netradičnom balení vylepší estetický vzhľad obytného priestoru alebo exteriéru.

Netreba ho zdobiť

Lampa Chrismy má tvar stromčeka a je určená do moderného domova. Úsporné LED diódy sú ideálne pre celodenné svietenie. Autorkou lampy je dizajnérka Teresa Sapey, ktorá ju navrhla pre španielsku spoločnosť Vondom. Moderný vianočný stromček s elegantným tvarom je celý z plastu a môžete ho umiestniť do interiéru aj do exteriéru.

Lampa je k dispozícii v piatich rôznych veľkostiach a v šiestich farbách vďaka LED diódam. Kombinácia „stromčekov" od najmenšieho s rozmermi 19 x 25 x 13 cm až po dvojmetrový vytvára pôsobivú inštaláciu a navodzuje ilúziu lesa.

Minimalistický

Rovnaká spoločnosť oslovila s požiadavkou na návrh „stromovej" lampy aj renomovaného dizajnéra Ramóna Esteva. Výsledkom je lampa Forest v tvare vianočného stromčeka, ktorá má nadčasový minimalistický tvar.

Je vyrobená z polyetylénu, čím prispieva k šetreniu životného prostredia, keďže kvôli vianočnému ošiaľu nemusíte rezať živé stromy. Lampa obsahuje RGB LED žiarovku, čo umožňuje meniť farbu stromčeka podľa nálady.

Tento úžasný nápad si môžete pozrieť v našej galérii. Určite sa vám zapáči!

Autor: Radomír