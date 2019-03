Rok 2019 priniesol trend, ktorému nebudete rozumieť, ale dáte si ho domov

Interiér bez obrazov na stenách pôsobí neúplne. No nie každý inklinuje k výtvarnému umeniu, prípadne má problém, vybrať si ten správny štýl a skombinovať obrazy na stene. Nemusíte vešať hlavu, keď sa vám páčia bohato zdobené obrazové rámy.

Prečítajte si aj: Pozor na to: Ak nebudete správne skladovať koreniny, ich vôňa úplne vypŕchne

Sami osebe sú výrazným interiérovým doplnkom a na stene vyzerajú výborne aj bez „výplne". Navyše, nemusíte utrácať peniaze za drahé umenie, staré a krásne rámy nájdete v bazároch alebo zabudnuté na pôjde.

Prečítajte si aj: Život so zvieratkom je niekedy ťažký: Tieto triky vám zabezpečia čistotu, akoby tam ani nebolo!​

Pre každú miestnosť a štýl

Prázdne rámy nepôsobia rušivo, čo sa pri veľkej kombinácii žánrovo rôznych obrazov môže stať. Niekedy je ťažké nájsť vhodný motív do moderne zariadeného interiéru. I preto sú prázdne rámy ideálne do akejkoľvek miestnosti a štýlu. Hodia sa do spálne, kde nebránia tomu, aby ostala jednoduchá, pokojná a relaxačná. Ideálne sú tiež do kúpeľne, kde by vlhkosť mohla poškodiť umelecké diela.

Jeden v druhom

Vyhnite sa monotónnosti a rozvešajte na stene rôzne tvary, veľkosti a farby rámov. Nie je však nevyhnutné, aby ostali všetky prázdne. Môžete ich doplniť o zarámované obrazy, o zrkadlo a niektoré rámy vyplniť, napríklad fotografiou, sušenými či živými kvetmi.

Zaujímavú kompozíciu vytvoríte, ak vložíte menší rám do väčšieho. Pri dekorovaní prázdnymi rámami sa neorientujte len na malé a stredné veľkosti. Svoje čaro má i nadrozmerný rám. Ak sa bojíte, že kvôli väčšej váhe je nebezpečné zavesiť ho na stenu, len ho o ňu oprite.

Prečítajte si aj: Ušetrite peniaze aj prírodu: TAKTO si vyrobíte domáci prací prostriedok​

Podklad je dôležitý

Mierne poškodeným rámom vdýchnete nový vzhľad pomocou farebného náteru. Vhodné je odtieň zladiť s farebnosťou miestnosti. Farba steny má vplyv na to, ako výrazne pôsobia rámčeky. Biele rámy si žiadajú tmavší podklad. No ak chcete vytvoriť nezvyčajný 3D efekt, natrite rámy rovnakým odtieňom ako stenu.

Alebo použite tabuľovú farbu a môžete rámy vyplniť kresbami a odkazmi. Ide o skvelý spôsob, ako kedykoľvek zmeniť interiér bez veľkej reorganizácie. Prázdne rámy vyzerajú výborne i na pozadí tehlovej steny, ale aj tapety.

Prečítajte si aj: Dosť bolo tupých nožov! S týmto trikom zostane čepeľ vášho noža ostrá

Na akýkoľvek účel

Prázdny rám vám môže slúžiť ako organizér pre šperky či na odkladanie kľúčov. Stačí do neho vložiť husté pletivo alebo natiahnuť pevný drôt a máte istotu, že vždy nájdete, čo potrebujete. Z rámu primeranej veľkosti jednoducho urobíte podnos na servírovanie. Dôležité je pevne k rámu pripevniť sololit, aby mala „tácka" dobrú nosnosť. Rám sa môže stať i základom pre nástennú policu.

Inšpirujte sa v našej galérii.

Autor: Radomír