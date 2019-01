Tekvica stojí pár eur, ale to, čo z nej dokážete vyrobiť, stojí za nezaplatenie!

Efektný stojan na víno

Bola by škoda chladiť si šampanské v bežnej nádobke na víno, keď je všade veľa tekvíc, nemyslíte? Prenosné chladenie si ľahko spravíte práve z tekvice. Stačí odrezať vršok, vydlabať vnútro a naplniť ho ľadom. Tekvica nepretečie a na váš jesenný stôl to bude to pravé osvieženie interiéru.

Pozrite si aj: Máte nového chlpáča a chcete, aby sa u vás cítil ako doma? Na toto si dajte pozor​

Do kozubu s nimi

Ak máte tekvíc viac ako dosť, tak si s nimi môžete založiť aj malý oheň v krbe alebo napríklad aj v rohu miestnosti. Toto je riešenie práve pre tých, ktorí by chceli mať nejaký ten strašidelný priestor aj tam, kde s reálnym krbom počítať nemožno. Stačí ich naukladať na seba a vyrezať na povrch línie plamene. Potom ich už len vyplniť svetlom sviece alebo žiarovkou a máte skvelú dekoráciu, z ktorej budú nadšení nielen hostia, ale aj deti.

Štýlové lampióny

Tekvice sa na Halloween väčšinou vyrezávajú v tvare duchov, do ktorých sa vloží svieca a osvetľujú priestor v miestnosti alebo na verande. No menšie tekvice môžete vydlabať, vyrezať v nich rôznorodé tvary a spraviť si takto aj pekný lampión, ktorý zavesíte na balkón.

Pozrite si aj: Triky, ktoré vám uľahčia nepríjemné vianočné upratovanie!​

Maľujte

Tekvicu nemusíte len rezať, ale aj namaľovať. Ozdobiť ju môžete tiež rôznofarebnými nátermi, prípadne z nej spraviť postavu s vlasmi alebo s maľovanými očami. Je možné na tekvicu nalepiť rôznorodé tvary, a pritom ju po skončení Halloweenu odstrojiť a použiť na jedenie.

Vyrezávanie

Do tvrdej šupky tekvice sa dá vyrezávať ako do dreva. A načo by ste to robili? Pretože odstraňovaním jednotlivých vrstiev šupky môžete na tekvici dosiahnuť rôzne farebné odtiene, dokonca tieňovať a vytvoriť tak čarokrásne vzory. Veselé aj desivé. Ak do tekvice následne vložíte aj sviecu, uvidíte, ako krásne takéto umelecké dielo ožije.

Viac inšpirácií sme si pre vás pripravili vo FOTOgalérii.

Autor: Marcos