Domáca galéria: Stena plná fotografií a obrázkov dodá vášmu domovu šmrnc

Ono to až také jednoduché nie je, ako sa na prvý pohľad zdá. Vytvoriť na stene galériu, s ktorou budete naozaj spokojní asi za jeden deň nezvládnete. Chce to čas, prípravu a hlavne trpezlivosť. Výberom a rozmiestnením obrazov môžete interiér nielen pozdvihnúť, ale i naopak.

Pozadie

Ideálna je biela stena, na budú obrazy pôsobiť živo. Neznamená to však, že by ste sa mali vyhýbať farebným stenám. Optimálne sú jemné farby, ktoré zvýrazňujú farebné ladenie obrazu. Ak je stena v identickom tóne ako obraz, odtieň na stene zaniká. Vhodné pozadie je aj tmavá jednofarebná stena. Aby obraz nesplynul so stenou, je dobré orámovať ho paspartou v kontrastnej farbe. Pri grafikách pôsobí odvážne a zaujímavo čierna stena, ktorá pri skupine obrázkov plní funkciu pasparty a dostatočne pred ňou vyniknú.

Výber obrazov

Povolené je všetko – fotografie z rodinnej dovolenky, obľúbené diela slávnych umelcov, vlastné obrázky či dizajnové plagáty. Skombinovať môžete naozaj všetko. Ak chcete, aby bol výsledok naozaj dokonalý, snažte sa, aby väčšina obrázkov mala aspoň jednu spoločnú farbu. Dbajte aj na rôzne veľkostí obrázkov, ktoré sa dajú pôsobivo zavesiť do radu nad sebou, vedľa seba či podľa veľkosti a proporcie rytmicky vystriedať do štvorca. Drobné obrázky sa budú zdať väčšie, ak ich zavesíte viacero pokope. Ťažšie a farebnejšie obrazy zaveste dole a naopak.

Symetrická kompozícia zdôrazní formálnu atmo­sféru a pocit pokoja, kde má všetko svoje miesto. Asymetria vnáša do priestoru isté povzbudzujúce napätie. Diagonálne usporiadanie obrazov dodáva priestoru zdanie pohybu a v prípade schodiska je vhodné riešenie. Inde sa mu však radšej vyhnite.

Dôležitú úlohu určite zohráva aj rám. Ten istý obraz bude pôsobiť inak v masívnom ráme s ornamentmi, inak v tenkom subtílnom a inak bez viditeľného rámovania.

Ako vysoko zavesiť obraz?

Ak ste s rozvrhnutím obrázkov spokojní, môžete vŕtať háčiky. Podľa nalepených papierov, či obkreslených rámov na stene by ste mali trafiť stred bez problémov. Na zavesenie nezarámovaných obrazov môžete použiť aj papierové washi pásky.

Ideálne tak, aby jeho stred bol v úrovni očí. Jeho spodný okraj by mal byť vo výške približne 150 – 160 cm. V obývačke môže byť o niečo nižšie, aby naň bolo dobre vidieť aj posediačky. Šírka obrazu by nemala presahovať šírku nábytku, nad ktorým visí.

