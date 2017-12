Elegantné Vianoce: Držte sa hesla „menej je niekedy viac“ a zabodujete

Elegancia a mininalizmus nie sú pojmami s úplne rovnakým významom, avšak úzko spolu súvisia. V súčasnej dobe, kedy je všetkého dostatok je výzvou pustiť sa do dizajnu, kde je využité minimum prvkov, ale zato s veľkou výpovednou hodnotou a pôsobivým dojmom. Nie je to ľahké, ale dá sa to!

Čo sa farebnosti týka, všetky z farieb sú vítané, avšak voľte dva, najviac tri odtiene tak, aby nakoniec váš priestor nevyzeral ako cirkusový stan. Ideálne farby Vianoc sú už tradične červená, zelená, zlatá či biela. K tým nezvyčajnejším patrí napríklad tyrkysová, fialová, cyklaménová alebo čierna.

Na stromčeku

Či už máte stromček živý alebo ste zástancom tých umelých, určite ho chcete mať každé Vianoce krásny. Jeho „elegantný look“ vytvoríte tak, že jeho vetvičky ozdobíte primeraným množstvom ozdôb (nechceme žiadne konáriky ohnuté pod ťarchou gúľ a salóniek) s čo najjemnejším vyhotovením. Čiže matné či lesklé gule, cencúle a tiež napríklad prírodné šišky či škrupinky z orechov a voskované jabĺčka. Ak máte príliš farebné a napríklad krajinkami zdobené série gúľ, už po zavesení hŕstky z nich bude stromček vyzerať prepchatý. Ak aj nemáte veľa ozdôb, investujte do svetielok! Tie urobia ten správny efekt aj keď bude na stromčeku len pár základných ozdôbok.

Vo výzdobe

Zvyknete zdobiť aj svoje okná, dvere, lustre atď.? Aj tu sa dá postupovať tak, aby sa krása Vianoc nezmenila na škaredý gýč. Siahnite najmä po prírodnom ihličí, ktorému postačí pár gúľ či svetielka na to, aby vyzeralo úžasne (plus tá vôňa!). Na dvere zvoľte napríklad veniec z vianočných ruží, na parapetnú dosku postavte len jednu dominantnú ikebanu. Pamätajte „menej je niekedy viac“.

Na stole

A čo sa vianočnej výzdoby stola týka, tiež mu stačí málo, aby ulahodil vášmu pohľadu. Pod ťarchou dobrého jedla a pitia totižto len málokto ocení ručne skladané obrúsky, obrus s drobným vzorom či krištáľové poháre. Postačí len jedna z týchto vecí, ktorá bude na stole žiariť a vy nebudete pri príjemných chvíľach trávených s rodinou zbytočne vyrušovaný.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk