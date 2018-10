FOTOinšpirácia: Takto si vyrobíte nadčasovú podložku do kúpeľne z obyčajných korkov

Korok je in

Tento štýlový materiál je obnoviteľný a recyklovateľný, takže je ideálnou voľbou pre milovníkov dekorácií, ktorí chcú zároveň chrániť planétu. A navyše, ak máte v kúpeľni neutrálne farby, korok je skvelý doplnok, ktorý poskytuje trochu rustikálneho vzhľadu, ale neprehusťuje priestor. Pozrite sa na tento skvelý tip, ktorý vám oživí kúpeľňu.

Štýlovo v kúpeľni

Vytvorte si pohodlnú, absorpčnú a ekologickú kúpeľňovú podložku. Budete potrebovať len toto:

Nelepivú regálovú vložku alebo kus gumovej podložky

Horúce lepidlo – taviacu pištoľ

Asi 200 korkových zátok

Ak nemáte korkovú zbierku vyskladanú z niekoľkých rokov pitia vína, môžete si korkové zátky kúpiť, alebo ak máte známych, ktorí pracujú v reštauráciách a v baroch, môžete požiadať ich, je veľmi pravdepodobné, že tam tých zátok budú mať oveľa viac ako vy doma.

Návod:

Prerežte každý korok na polovicu pozdĺžne pomocou ostrého noža. Buďte trpezliví a opatrní, aby ste sa neporezali! Najlepšie je, ak používate prírodné korkové zátky, ktoré majú podobnú dĺžku a šírku. Uložte korky do obdĺžnika rovnými stranami nadol. Použite pravítko, aby ste sa uistili, že korkové štuple sú usporiadané rovnomerne do tvaru obdĺžnika. Je už len na vás, akú veľkú rohož si vytvoríte. Aj kvôli tomu je táto rohož naozaj skvelý nápad, ak máte menšiu kúpeľňu, urobíte si menšiu podložku, samozrejme, ak si budete chcieť vytvoriť väčšiu podložku, počítajte s tým, že budete potrebovať aj viac korkových zátok.



Zmerajte a odrežte regálovú vložku podľa naukladaných korkových zátok. Použite pritom nožnice, alebo ak je materiál príliš tvrdý a hrubý, použite rezačku či nôž. Začnite lepiť najprv okraje. Premiestnite si teda vonkajšie riadky korkov na pripravenú podložku. Na odrezanú stranu každého korku naneste lepidlo v tvare obdĺžnika, priložte zátku na podložku a pevne zatlačte. Predtým ako vytečené lepidlo úplne stuhne, utrite ho, ale až potom, čo sa ochladí, aby ste sa nespálili. Akonáhle urobíte z korkov rám, prilepte aj zvyšok korkových zátok na ich zodpovedajúce miesto na podložke. Budete pravdepodobne musieť aj poposúvať a inak poukladať zátky, aby všetky do seba zapadli. A je to!

Ide to aj jednoduchšie

Ak chcete vytvoriť svoju podložku jednoduchšie, poukladajte korkové štuple do rámu, aby pohodlne zapadli. Ak je rám hlboký, môžete zátky usporiadať vertikálne, tak, aby bolo vidieť ich okrúhle vrcholy, alebo ich môžete umiestniť horizontálne.

Akonáhle ste uložili posledný korok na miesto, máte super - absorpčnú, protišmykovú kúpeľňovú podložku. A nepotrebujete ani lepidlo. Je to také jednoduché!

V galérii si pozrite presný fotopostup, bude sa vám ľahšie vyrábať.

Autor: Ľudmila