Hviezdy interiéru: Nasajte inšpiráciu zo sveta tapiet

Cieľom všetkých bytových trendov je cítiť sa dobre a medzi nimi sa tapety stávajú hitom. Momentálne sa využívajú na ozvláštnenie jednotlivých častí bytu, stien alebo sa používajú namiesto obrazov, prípadne ako optický prvok na oddelenie dvoch priestorov.

Módne príchute

Najväčší medzinárodný veľtrh tapiet a bytového textilu Heimtex ukázal smery, akými sa tapety vyvíjajú. Ak opomenieme klasické motívy v tradičných farbách, ktoré tu vždy boli a budú, módne ostávajú geometrické vzory. Geometria je však hravejšia a sofistikovanejšia. Z prírodných motívov pretrvávajú kvety, listy, vetvičky a najmä vtáčia ríša. Novinkou sú rozliate dezény, prechody a jemné odstupňovanie farieb, akoby vytvorené akvarelovou technikou.

Zemitá harmónia

Žiarivé farby a vzory s kvetinovou potlačou, pestrofarebné zhluky kvetín či romantické mozaiky budú to pravé pre nekonvenčný interiér. No nie všade fungujú, zvlášť v modernom interiéri s nimi zaobchádzajte ako so zrnkom soli, aby nevyzneli gýčovo. V akomkoľvek interiéri nič nepokazíte tapetami s výraznými alebo len schematicky naznačenými kontúrami prírodných prvkov a s rôznymi odleskmi.

Či už je to štruktúra stromovej kôry alebo mäkkého machu, ich zemité farby a jemný vzor vytvárajú harmonický, teplý vzhľad a ponúkajú veľa možností na podanie tej správnej atmosféry. Grafické tapety s pozdĺžnymi pruhmi, plynulými líniami, prekrývajúcimi sa trojuholníkmi a štvorcami opticky dokážu dať priestoru nový rozmer. Ak ich plánujete do spálne, dobre to zvážte, časom môžu byť únavné.

Vlies a vinyl

Nielen medzi vzormi, ale aj medzi materiálmi môžete vyberať. Veľmi praktické, umývateľné, oteruvzdorné, priedušné a tvarovo i farebne stále sú vliesové tapety. Rovnaké výhody ako vlies má vinyl, navyše je odolný proti poškriabaniu a čiastočne izoluje tepelne aj akusticky. Ozvláštniť vám pomôže tiež kuchyňu a kúpeľňu. Nájdete i papierové tapety, ktoré sú síce najlacnejšie, ale dlho nevydržia.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Adela MOTYKOVÁ