Inšpirácia: Viete, akú farbu by mali mať vaše vchodové dvere?

Hovorí sa, že prvý dojem je ten absolútne najdôležitejší. Nuž, a kde ho v rámci domu očakávať viac ako pri vchodových dverách? Rovnako ako sú oči bránou do duše, vstupné dvere sú bránou, za ktorou sa skrýva domov. A to doslova!

Milovníci farieb klikajte aj na eklektický apartmán plný sviežich odtieňov a umenia

Veselé pop farby už z diaľky naznačujú, že sa za nimi zrejme skrýva svieži a mladistvý interiér. Ide tiež o poriadne hlasný a tak trošku expresívny spôsob, ako všetkým naokolo ukázať svoj štýl. Obyčajne po pestrých farbách siahajú umelci, mladí ľudia s vetrom v plachtách, ale aj sebavedomí a úspešní ľudia s kreativitou v krvi.

Tmavé farby a dekory prírodného dreva viac imponujú rozvážnym, tradične zmýšľajúcim ľuďom, ktorí neradi vytŕčajú z davu, no neznamená to, že by neboli vo svojich životoch úspešní a spokojní. Akurát si nepotrpia na prehnanej pozornosti.

Ako teda postupovať pri výbere tej správnej farby vchodových dverí? Odpoveď je: podvedome a intuitívne. Samozrejme, vchodové dvere musia ladiť s fasádou domu, s prostredím a štýlom, no príroda to zariadila tak, že našim spolupracovníkom pri výbere farieb sú emócie. Popremýšľajte o tom, ako sa pri jednotlivých farbách cítite, čo vo vás evokujú. Napríklad: zelená pripomína rastliny, žltá slnko, ružová a fialová kvety, modrá oblohu...

Tak teda, aká bude vaša farebná voľba a čo bude hovoriť o vašom domove?

Autor: Kristína Falťanová/ipeknebyvanie.sk