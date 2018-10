Ktorá farba znižuje krvný tlak a ktorej by ste sa mali vyhýbať? Voľte farby v domácnosti rozumne

Farby - alebo ich nedostatok - ovplyvňujú výrazne naše pocity i myšlienky

A tak zodpovedajú nepriamo aj za naše správanie. Môžu podporiť apetít, upokojiť alebo naopak nabiť energiou. Farebnosť miestností, to nie je len farba na stenách. Obzrite sa okolo seba, miestnosť môžete meniť pomocou závesov a záclon, nábytku, kobercov i dekorácií.



Základné fakty

Každá farba má svoju psychologickú hodnotu. Výber farieb a ich vplyv zlaďte so svojou povahou. Farby, ktoré na niekoho pôsobia upokojujúco, môžu byť pre vás deprimujúce. Napriek tomu máme niekoľko základných pravidiel. Farby okolo vás môžu byť aktívne, pasívne a neutrálne. Svetlé farby sú dravšie, vzdušnejšie a miestnosti zväčšujú i zosvetľujú. Naopak tmavšie farby pôsobia sofistikovanejšie a teplejšie, vo väčších priestoroch vyvolajú intímnejší a pokojnejší dojem.



Červená - zvyšuje energiu

Je intenzívna a hodí sa do miestností, kde budeme aktívni. Ideálna je do jedálne, kde podporí chuť do jedla alebo do obývacej izby, aby rozprúdila konverzáciu.



Žltá - predstavuje slnko a komunikuje šťastie

Je to ideálna voľba do kuchyne, jedálne, ale aj kúpeľne, keďže je energizujúca a povzbudzujúca. Môžete ju využiť aj v halách, v predsieňach a v malých priestoroch. Avšak nepreháňajte to s ňou, inak bude príliš dráždivá.



Modrá - znižuje krvný tlak a spomaľuje dýchanie i tep

Je relaxačná a hodí sa do spální i kúpeľní. Do spoločenských miestností voľte teplejšiu modrú. V modrej farbe môžete zariadiť aj svoju pracovňu.



Zelená - je považovaná za upokojujúcu (nielen) pre oči

Podľa toho aký odtieň zvolíte a v akej kombinácii s ďalšími farbami ju integrujete do miestnosti, môžete mať veselý priestor alebo naopak pokojné útočisko. Môžno ju použiť v každej miestnosti.



Fialová - je farbou plnosti i bohatstva

Spája sa s luxusom a s kreativitou. Je ideálna ako sekundárna farba v miestnosti, dodá totiž hĺbku. Svetlejšia fialová pôsobí ľahšie a hodí sa aj do spální, tmavšia môže pôsobiť chladnejšie.



Oranžová - je farbou vzrušenia

Pôsobí energeticky a entuziasticky. Neodporúčame ju do spálne či obývačky, ideálna je však do telocvične alebo priestorov, kde plánujete byť aktívni.



Neutrálne farby

Zaraďujeme sem čiernu, šedú, ale aj bielu a hnedú. Sú základom, s ktorým môžete dosiahnuť rôzne efekty. Neutrálne farby nevychádzajú z módy a sú obľúbené pre svoju flexibilitu.

Ako najlepšie použiť farby v interiéri si môžete pozrieť v našej galérii.

