Letné kvety vo váze: Naaranžujte si kyticu, ktorá bude atraktívna

Možno sa vám už stalo, že ste nemali pre kvety vhodnú vázu. Buď bola príliš široká, alebo príliš úzka, krátka či vysoká. Ak vhodne skombinujete kvety s vázou, výsledok bude mať ten správny nádych. Namiesto vázy môžete využiť šálku na čas, hodí sa na kvetiny s krátkymi stopkami. Aby kvetiny držali pohromade, nenápadne ich spojte gumičkou na vlasy. Budú vyzerať lepšie a tiež im jednoduchšie vymeníte vodu. V širšej váze pomôže udržať kvetiny na mieste mriežka, ktorú si vytvoríte z priesvitnej pásky na vrchu vázy. Najskôr naaranžujte výraznejšie kvety a potom menšie.

Efektívne a dekoratívne je, ak dáte menšiu vázu do väčšej a priestor medzi nimi môžete rôzne vyplniť. Napríklad vodou a v nej nahádzanými plátkami citróna.

Prečítajte si aj o Wabi-kusa v interiéri

Aby dlho vydržali

Viete ako ich udržať dlho čerstvé? Pomôžu im rôzne života budiče, ktoré často fungujú aj na ľudí. V prvom rade ich zastrihnite v uhle 45 stupňov, docielite tak čo najväčšiu plochu, ktorou budú môcť nasávať vodou a oveľa dlhšie vydržia. Prekvapivo oddiali vädnutie aj kombinácia kvapiek vodky a čajovej lyžičky cukru, ktoré pridáte do vázy. Ak vidíte, že kvety odchádzajú, pridajte im ešte štamprlík vodky, na deň či dva ich dostane späť do života. Blahodarne pôsobí vo váze aj päťcentovka, meď vodu okysľuje, čo pôsobí proti plesniam a hubám.

Ak chcete otvoriť ešte nerozvinuté kvety, dajte ich na chvíľu do pohára s teplou vodou a asi po minúte preložte do vázy so studenou a krásne sa rozvinú do svojho maxima.

Autor: am/ipeknebyvanie.sk