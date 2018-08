Majstrovstvo s drevom: Rozhovor s dizajnérom Richardom Senešim

Richard, môžete sa nám predstaviť?

Študoval som sochárstvo, architektúru aj priemyselný dizajn a diplom som získal na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Uvažujem a spracovávam objekty sochársky, ale druhá poloha mojej práce je dizajnérska. Veď úžitkový predmet z dreva musí spĺňať tiež ergonomické a praktické podmienky, obzvlášť, keď má vyše sto kíl. Ide mi hlavne o to, aby každý kus dreva bol zmysluplne využitý, aby sa ho človek dotýkal, mal ho rád a používal ako dobrý funkčný objekt. Keď fungoval ako strom, mal by fungovať aj ako vec. A to je hlavná idea material basic, značky, ktorú som vytvoril.

Ako vznikla v hlave sochára myšlienka venovať sa dizajnu zameranému na interiér?

Roky som sa venoval voľnej tvorbe z rôznych materiálov. Pred piatimi rokmi mi však kompletne zhorel ateliér so všetkými rozpracovanými prácami aj s dokumentáciou, ale, paradoxne, nezhorelo pár kusov dreva – topoľa. Pôsobilo to osudovo a neostávalo mi nič iné, ako z toho vychádzať. Začal som vytvárať jednoduché veci z dreva pre interiér, ale snažil som sa neprodukovať odpad, maximálne využiť všetok materiál.

Preto sa stalo drevo vaším najobľúbenejším materiálom?

Mám vzťah k mnohým materiálom, ale zaujíma ma predovšetkým ich nekonvenčné kombinovanie. Posledné roky sa však intenzívne venujem drevu, hľadám nové prístupy a technológie, ktoré doteraz neboli vyskúšané, a chcem ich v blízkej budúcnosti nechať patentovať. Týkajú sa povrchového uzavretia a ohýbania dreva.

Drevo rozoberám, skúmam a spoznávam, ako to nikto bežne nerobí. Dokonca aj stolári, s ktorými som riešil spoluprácu, konštatovali, že s takýmto prístupom k masívnemu drevu nemajú žiadne skúsenosti. No seriózny výskum si vyžaduje veľa času, práce a investícií. Je to projekt na niekoľko ďalších rokov.

Svoje objekty z dreva nazývate material basic. Čo je základ?

Na začiatku je konkrétny strom, ktorý niekto vyrúbe pre výstavbu, kalamitu, alebo z iného dôvodu. Viem, kde rástol, ako vyzeral a spoznávam ho centimeter po centimetri. Každý objekt, ktorý z neho vytvorím, je originál a má vyrazené GPS súradnice, ktoré jeho nového majiteľa dovedú k miestu jeho pôvodného rastu.

Môže sa tam vybrať a vidieť, v akom prostredí strom rástol, a pochopiť, prečo ho vyrúbali. Človek dostáva predmet s minulosťou, materiál s vlastným osudom, čo ho robí jedinečným v porovnaní s inými interiérovými predmetmi. Zamýšľam sa nad tým, že všetky objekty, ktoré z jedného stromu vytvorím, či sú to veľké jedálenské stoly, konferenčné stolíky, sedací nábytok, podstavce, alebo voľné objekty, by mohli ten strom opätovným poskladaním „zložiť“ dohromady. Na jednom strome z Mlynských nív takto aj pracujem. Cielene sledujem, ako k tej či onej časti stromu pristupovať, a robím špeciálne rezy. Snažím sa pritom zachovať prirodzený charakter daného dreva. Vždy ide o kompaktný objekt z masívu, nič nie je lepené a nepoužívam žiadne nátery.

Kde hľadáte inšpiráciu?

Nehľadám inšpiráciu, prichádza sama a je jej na niekoľko životov.

Čo je pri vašej práci najťažšie?

Všetko od prvého nápadu až po finalizáciu. V začiatkoch bolo náročné získavať stromy, dnes, keď už mám vytvorený systém aj zázemie, je ťažké materiál selektovať. Každý jeden strom je pre mňa inšpirujúci, zároveň to však je veľký záväzok, keď mám v rukách napríklad prastarý pagaštan konský z Grassalkovichovej záhrady alebo topoľ zo Sadu Janka Kráľa.

A, naopak, čo je najkrajšie?

Baví ma, keď sú ľudia uchvátení z kusa dreva vo svojom interiéri. A to je nakoniec aj cieľ material basic – prinavrátiť skutočné drevo ľuďom, do domácnosti, lebo z nej už takmer vymizlo. Vždy je vzrušujúce prichádzať na to, aká forma je tá najvhodnejšia.

Ktorý produkt máte zo svojej tvorby najradšej?

Ten, ktorý ešte len vznikne. Čo sa týka dizajnérskeho prístupu a technológií, material basic prináša niečo úplne nové a sám som zvedavý, kam ma dovedie.

Máte doma niečo zo svojej tvorby?

Doma mám niekoľko rozrobených kusov, ktoré však už dokončil podľa svojej predstavy náš štvorročný syn.

Kde prezentujete svoju tvorbu?

Na rôznych výstavách a festivaloch dizajnu na Slovensku aj v zahraničí, predovšetkým však na webovej stránke a sociálnych sieťach. V blízkom čase budeme mať aj showroom, ale, samozrejme, dá sa prísť aj priamo do dielne, ktorá je v zbernom dvore Bučina Eko pri Dunaji.

Autor: Adela Motyková