Nápaditý minimalizmus: Rozhovor s dizajnérskym duom Mejd

Kedy a kde sa zrodila značka Mejd?

Značka Mejd sa zrodila počas nášho štúdia na Vysokej skole výtvarných umení v Bratislave koncom roka 2011. V tom roku sme štúdio prvýkrát predstavili na medzinárodnej výstave v Prahe na Designbloku.

Tvoríte každý samostatne alebo sa navzájom dopĺňate?

Väčšinou tvoríme spoločne, keď sa dopĺňame. Spoločný proces navrhovania závisí od časovej dostupnosti a aktuálnej možnosti stretnúť sa a prejsť veci za niekoľko hodín. Ak sa nestretneme, veci komunikujeme online. Buď reagujeme na jednu tému a tú riešime, alebo jednému niečo napadne a druhý to doplní a naopak.

Karolína Beličková a Štefan Nosko

mejd studo; www.mejdstudio.com

Kde hľadáte inšpiráciu na svoju prácu?

Najmä vo svojom okolí, v bežnom živote nás a ľudí vo všeobecnosti. Často si berieme inšpiráciu aj z iných oblastí kultúrneho a sociálneho diania. Pozorujeme a skúmame materiály, tradície, prírodu, ľudí a ich zvyky či nové technológie. Stále sa to mení a zakaždým sa z novej inšpirácie tvorí nový príbeh.

Aké sú vaše obľúbené materiály, z ktorých tvoríte?

Najčastejšie používame drevo, sklo, kov, keramiku a iné najmä tradičné materiály. No zároveň radi experimentujeme s novými materiálmi. Drevo a kov sú u nás najdostupnejšie, čo sa týka skla, to zháňame najmä v Česku.

Čo je na vašej práci najťažšie?

Najťažšia časť práce je vždy realizácia, keď sa robí nový dizajn. Vývoj a proces hľadania remeselníka či skúšania materiálu je vždy zložitý. Niekedy sa stane, že aj na pohľad jednoduchá vec vie prekvapiť a pekne technicky a realizačne potrápiť. No v globále je náročný celý proces, od navrhovania až po posledné dolaďovanie.

Za každým procesom sú hodiny a hodiny práce. A, samozrejme to, že niečo je hotové na jednom alebo pár kusoch, ešte neznamená úspech v predaji produktu. To je však ďalšia náročná etapa, ktorá sa týka našich menších produktov. Tie tvoríme sami, respektíve s remeselníkmi v okolí.

A, naopak, čo najkrajšie?

Najkrajší je vydarený výsledok. Vec, ktorá je náročná obzvlášť v našich podmienkach, no keď sa to všetko podarí a podľa našich predstáv, tak to je ten moment, keď si povieme, že to za tú námahu stojí.

Kde a ako prezentujete svoju prácu?

Na svetových podujatiach. Keď je možnosť alebo nás vyberú, cestujeme do zahraničia. Doteraz sme mali najväčšie úspechy v Miláne, Londýne, Eindhovene či vo Frankfurte. Ale aj na Slovensku, kde sme absolvovali mnohé podujatia. V rámci Bratislava Design Week sme v roku 2015 získali ocenenie produkt roka alebo na medzinárodnej súťaži IF Design za svietidlo Well ocenenie Design Award 2016. Online prezentácia je postavená na našom webe, Instagrame a FB, odkiaľ sa šíri množstvo aktualít z našej dielne a na to reagujú ľudia z celého sveta. Oslovujú nás médiá, blogy, ktoré šíria našu prácu na dizajnové portály. Samozrejme, aj keď je toho menej, nás touto cestou oslovujú potenciálni zákazníci, architekti či výrobcovia.

Plány do budúcna, nenaplnené sny?

Momentálne nás čakajú tri výstavy na Slovensku – Bratislava Design Week, DAAD a v Česku Krehký Mikulov, tak sa sústredíme na ne. A čo sa týka ďalekej budúcnosti, uvidíme, kam nás naše nápady zavedú. Chceme docieliť vyšší predaj menších produktov a zároveň viac spolupráce s kvalitnými firmami a výrobcami najmä zo zahraničia.

Čo krášli váš domov a aká vec v ňom je pre vás najdôležitejšia?

K našim produktom máme, samozrejme, osobný vzťah, je v nich príbeh, ktorý sme im vdýchli, a kopa roboty, ktorá výsledku predchádzala. Ale každá jedna vec, ku ktorej máme nejaký emocionálny vzťah, či už ide o vázu po babke, alebo obraz od známeho, je dôležitá, pretože to sú veci, ktoré robia materiálnu časť domova tým pravým miestom na život.

Máte doma aj niečo zo svojej tvorby?

Samozrejme, naše domovy skrášľujú naše doplnky.

Autor: Adela Motyková