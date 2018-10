Nekupujte soľ do kúpeľa, vyrobte si ju!

Soľ má na pokožku priam zázračné účinky a v spojení s teplou vodou vás na počkanie zoberie do sveta fyzickej aj psychickej pohody.

Doprajte si lepšiu soľ

V prvom rade si soľ do kúpeľa vyberte hrubozrnnú soľ. Dobre vyzerá a zároveň sa príjemne rozpúšťa, trvá jej to dlhšie a kúpeľ je hodnotnejší aj vďaka tomu, že soľ sa takto môže stať aj pílingom.

Staviť môžete na klasickú morskú, ale hitom je ružová himalájska soľ, ktorá je bohatá na minerály a veľmi úspešne sa jej darí vyťahovať z pokožky toxíny.

Himalájska soľ má navyše peknú ružovú farbu a tak hneď ušetríte na chémii a soľ nemusíte farbiť. Áno, väčšina tých kúpených je dofarbovaná.

Prečítajte si aj: Nadčasová rekonštrukcia: 2-izbový byt majiteľka zmenila na nepoznanie​

Nemáte čo pokaziť

Na soli do kúpeľa nemáte čo pokaziť, ak použijete tie správne ingrediencie. Potrebovať budete pol kilogramu hrubozrnnej soli. Netreba primiešavať jemnú soľ, pokiaľ použijete stopercentné vonné silice.

Práve tu je dôležité zaobstarať si 100 % silice, žiadne vonné oleje na chemickej báze. Soľ vysypte do veľkej nádoby, pridáte 10 - 15 kvapiek silice rôznorodo po povrchu a dobre premiešajte. Následne nádobu so soľou uzatvorte.

Tým máte základnú vonnú soľ, ktorá pri vysypaní do vane rozptýli do vzduchu aj vody silu prírodných silíc.

Prečítajte si aj: ​Neuveriteľná premena: Zo zrúcaniny útulné bývanie pre celú rodinu!

Obohatenie bylinkami

Je veľmi pekné mať soľ nielen jednotvárnu, ale prestúpenú bylinkami. Takto si môžete robiť jednodruhové soli napríklad k levanduľovej silici pridáte aj kúsky levandule.

Následne, keď vysypete do vane soľ aj s kúskami sušenej levandule, je to tak trochu pre pokožku ako kúpať sa vo voňavom slanom levanduľovom čaji.

Na pitie nič príjemné, na vonkajšie použitie a relax doslova zázrak. Takto si môžete rôzne vône a bylinky aj nakombinovať. Napríklad citrusové silice a lupienky ruže, prípadne pravý zelený čaj.

Na pohodový kúpeľ vám stačí do vane pridať štvrť šálky takejto soli a relax začína.

Prečítajte si aj: Rozžiarila ho žltá: Navštívte s nami krásne bývanie, ktorému vládne nežné pohlavie



Solí si takto môžete nakombinovať koľko len chcete. Experimentovať, vytvárať nové druhy a užívať si svoju vlastnú prírodnú relaxačnú terapiu. Výhodou je, že presne viete, aké látky ste si do soli pridali a máte otvorené more možností.

Takto si môžete napríklad namiešať soľ na uvoľnenie, ozdravenie pokožky, uvoľnenie, proti akné a podobne.



Soľ je univerzálny čistič, ktorého účinky môžete doplniť práve bylinkami a silicami. Takýto kúpeľ si môžete dopriať raz za týždeň, alebo aj každý deň.

Autor: Marcos