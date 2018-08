Odtiene modrej: Hitom je belasá, tyrkysová, námornícka modrá

Modrá farba pôsobí upokojujúco a uvoľňujúco, podporuje sústredenie a obnovuje duševné sily. Možností kombinácií s inými farbami je mnoho, no každá prináša iný efekt.

Aby vynikla jej chladivá až ľadová sila, spojte ju so snehovobielou, s citrónovou žltou, so sivou alebo s čiernou. Z povrchov a materiálov do partie sadnú striebristé metalické povrchy, antikoro a sklo.

Ak chcete potlačiť jej studený ráz, kombinujte ju s teplými odtieňmi oranžovej, žltej, zelenej a hnedej. Nadčasová je kombinácia námorníckej modrej s červenou a bielou. Z materiálov je v tomto prípade ideálne masívne drevo.

Tip Pekného Bývania

Trendová je belasá, tyrkysová, azúrová a námornícka modrá.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Inéz BÚCI