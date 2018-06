Poriadok v predsieni - prvé, čo si hostia všimnú. Takto si ho udržíte!

Rebrík na topánky

Na odkladanie topánok pri dverách je v malej predsieni najlepšie využiť priestor horizontálne. Napríklad na odkladací rebrík stačí nerezať bežnú drevenú latu, ktorú kúpite v stavebninách za pár eur. Ak ste už niekedy držali v ruke pílku, nebude vám výroba trvať dlhšie ako hodinu.

Zberný valec

Zberná nádoba upevnená na stene primárne slúži na odkladanie igelitových tašiek, no v predsieni môže slúžiť aj na odkladanie pletených šálov v zime a v lete na prevesenie šatiek. Zaberie minimum miesta a vyzerá celkom elegantne, no nie? Tento valec je vyrobený z kartónového valca a bol hotový do hodiny.

Rohový vešiak

Rohový vešiak je vlastne iba krátka tyč, ktorú upevníte v kúte predsiene. Ak naň plánujete vešať ťažšie veci, ako napríklad zimné kabáty alebo väčšie tašky, je lepšie tyč privŕtať, no ľahšie doplnky (šiltovky, klobúky, pár šatiek) budú držať aj na samoupevňovacej tyči, aká sa používa na sprchových závesoch v kúpeľniach.

Autor: lepsiebyvanie.sk/Nonka