Tri zásadné otázky, ktoré si musíte položiť, pred kúpou vonkajšieho osvetlenia

Na čo mi je vonkajšie osvetlenie?

Aj keď sa naša pozornosť sústredí predovšetkým na vyšperkovanie interiéru, nemali by sme obchádzať ani exteriér. Určite ste videli už nejedného suseda, ktorý sa priblížil k svojim panelákovým dverám a senzor sa zasvietil, takže bez obáv trafil do kľúčovej dierky. Týka sa to však aj obyvateľov rodinných domov. Práve vám vonkajšie osvetlenie uľahčuje orientáciu, tiež komplikuje situáciu zlodejom, pretože „je na nich posvietené" a celkovo je váš príjazd či odjazd do domu absolútne bezproblémový a nič na tom nemení ani fakt, že je noc.

Pomôžu vám 3 základné otázky

Nenakupujte od buka do buka, pretože vymeniť vonkajšie osvetlenie dodatočne, je finančne náročná záležitosť. Preto skôr než prejdete pokladňou, spýtajte sa sami seba: Ako chcete vonkajšie osvetlenie ovládať? Čo vlastne chcete osvetľovať? Kde nainštalujete toto osvetlenie? Ak viete odpovedať na tieto otázky, môžete si kúpiť svietidlá, ktoré máte uložené v košíku. Poslúžia vám.



Klasika či dizajn?

Je to veľmi subjektívne, každý z nás preferuje niečo iné. Existujú manuálne vypínače, ktoré vám budú svietiť len za predpokladu, že ich stlačíte. Klasický princíp zapnutia a vypnutia. Ak si túžite dekoratívne osvetliť exteriér, odporúčame skôr automatické rozsvecovanie, ktoré má v sebe snímače reagujúce na stmievanie a zapnú sa (aj vypnú), keď to vyhodnotia.



Chcem osvetľovať vchod a vstupné dvere

V takomto prípade nepotrebujete dekoračné osvetlenie, od svietidla vyžadujete najmä funkčnosť. Využite teda systém ovládania, ktorý funguje na rozsvecovaní podľa pohybových snímačov. Ak sa postavíte pred dvere, zasvietia sa a vy môžete bez problémov trafiť kľúč do zámku. Ovládania sa dajú, samozrejme, aj kombinovať a pre technicky zdatných odporúčame aj funkciu rozsvietenia a zhasnutia podľa naprogramovaného času, ktorý si zvolíte na centrálnom paneli.

Príklady štýlových exteriérových svietidiel nájdete v našej galérii.

Autor: Zuzana