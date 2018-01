Vianoce kráľovskej rodiny: Mnohí môžu len závidieť!

Môžeme len tušiť, či britská kráľovná ako hlava rodiny pri štedrej večeri zasadne za veľký stôl a veselo sa ostatnými pustí do ešte horúcich dobrôt. O skutočnej atmosfére Vianoc v kruhu britskej kráľovskej rodiny môžeme len tušiť, no o ich povinnostiach počas sviatkov vieme dosť. Dokonca sme nazreli aj na ich vianočné stromčeky!

Je zvykom, že rodina trávi sviatky v sídle Sandringham a každoročne 24. decembra zasadá na popoludňajší čaj o štvrtej, kde sa stretne niekedy aj 30 ľudí. Potom sa rozbaľujú darčeky podľa starej germánskej tradície, ktorú na dvor priniesol princ Albert. Neskôr prichádza prezliekanie sa do frakov a dlhých rób a nastáva oficiálna večera, kde sa okolo desiatej hodiny večer dámy a páni rozdelia tak, ako to tradične bývalo zvykom. Dámy si dajú šálku dobrej kávy a gentlemani prediskutujú politické dianie pri cigarách a brandy. 25. december začína spoločnými raňajkami, tradičnou omšou v kostole sv. Márie Magdalény, o 13:00 je spoločný obed a neskôr všetci spolu v televízii pozerajú príhovor jej veličenstva ku svojmu ľudu.

A čo by sme to boli za portál o bývaní, keby sme sa nezaujímali o krásnu výzdobu príbytku kráľovnej? Tá, čo to prezradila na svojich sociálnych sieťach – facebooku a instagrame, kde sa rozkotúľalo pár fotografií vianočného stromčeka zdobeného drobnými kráľovskými korunami, či farebné gule zdobiace ornamentmi zdobené zlaté zábradlia. Pozrite sa s nami!

