Viete, ako vymaľovať steny, aby ste dosiahli vrchol štýlového dizajnu, elegancie a vkusu? Takto!

Aby ste sa do toho pustili, zrejme to bude chcieť istú dávku odvahy a extravagantného ducha, výsledok však rozhodne stojí za to.

Tmavá alebo čierna stena? Temná modrá, zelená, fialová alebo šedá? U nás doma? To teda určite nie! Pravdepodobne väčšina z vás reaguje rovnako a myšlienku zobrať do ruky štetec a namočiť ho do tmavej farby okamžite rázne odmieta. O to viac, ak žijete v malom byte a riadite sa zásadou, že do stiesnených priestorov patria len svetlé farby, aby ho opticky zväčšovali.

Pravdaže, vďaka bielej farbe sa interiér natiahne a vizuálne rozprestrie, no mať doma aspoň jednu tmavú alebo až čiernu stenu je doslova magické. Takáto malá a pomerne nevšedná zmena váš domáci priestor pretransformuje na celkom inú úroveň.

Takže, ak niektorej z vašich izieb chýba trošku nápaditosti a estetiky, namaľovať minimálne jednu jej stenu na čierno, oceľovo či petrolejovo je skvelá možnosť ako jej dodať často nevídaný šmrnc a štýl. Efekt bude veľký, pritom vlastne netreba urobiť až tak veľa. Tmavo sfarbené steny pridajú priestoru o úroveň viac elegancie a dramatický vzhľad.

A ešte čosi, rozhodne tmavou farbou nemaľujte strop, cítili by ste sa stiesnene a prenasledoval by vás pocit, že na vás ide padnúť.

Autor: Kristína Falťanová