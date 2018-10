Wau! Efekty a optické ilúzie na stene len vďaka správnej voľbe tapety

Ak ste mali doteraz pocit, že tapety sú už dávnou „out", radi vás vyvedieme z omylu. Tapety môžete použiť len na jednej stene miestnosti alebo len na jej určitej časti. Moderné tapety sú jednoduché na aplikáciu a hlavne vás prekvapia svojim dizajnom.



S knihou v ruke

Pomocou tapety môžete dodať miestnosti neuveriteľné optické ilúzie. Mnohé sú natoľko realistické, že nimi pokojne vyvoláte dojem takmer reálnej knižnice. Krásna knižnica plná kníh nie je lacná investícia, navyše si vyžaduje aj svoju starostlivosť. Ak teda túžite dodať svojej stene hĺbku, vyskúšajte tapetu s veľmi klasickým vzhľadom. Pridajte pohodlné kreslo a kávový stolík a vaše dokonalé zákutie je na svete.



Pre milovníkov prírody

Vďaka mimoriadne realistickej tlači môže tapeta priniesť do miestnosti prírodu či umelecké diela. Kombinujte najmä s prírodnými materiálmi a neutrálnymi farbami. Mimoriadne stiesnené a malé priestory možno pomocou menšej optickej ilúzie premeniť na vzdušné a svetlé miesto pôsobiace priestorne. Ak pridáte štipku vtipu či malú vizuálnu hračku, bude dokonca aj toaleta pôsobiť kreatívne.



Oživte príbehy

Hodia sa nielen do detskej izby, hlavne ak máte hravú dušu. Nechajte sa preniesť do rozprávky či do sveta plného fantázie a zázrakov. Na tapete môžete mať čokoľvek, čo vaša fantázia stvorí. Kreatívne nápady môžete realizovať aj s tapetou. Vytvorte priestor pre kresby či malé umelecké diela, nemusia byť priamo z vášho pera! Nabite sa energiou a optimizmom pomocou motivačných slov, obľúbenej básne alebo slávneho výroku.





Náš tip: Famózne výhľady! Za krásnym pohľadom na Paríž s Eiffelovkou nemusíte cestovať až do Francúzska. Ak po ňom túžite, môžete ho mať aj vo svojej spálni.

Nazrite do galérie a kochajte sa tapetami, ktoré vám vezmú dych.

Autor: Agáta