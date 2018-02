Hľadáme odpovede: Oplatí sa centrálny vysávač?

Prečo by som si mala dať zabudovať do domu centrálny vysávač? S akými investíciami mám rátať?

Jednoznačne pre zdravšie bývanie. Hlavná výhoda je stopercentné odstránenie vysatých nečistôt mimo obytný priestor. Vysávanie je pohodlnejšie a tichšie. Jednoduchšia a menej náročná je aj obsluha prístroja. Cena realizácie vrátane práce a potrubného rozvodu stojí od tisíc do dvetisíc eur v závislosti od modelu.

Keď chcem mať v poschodovom dome centrálny vysávač, je potrebné vybudovať šachtu?

Inštalácia centrálneho vysávača je pomerne jednoduchá. V dome je inštalované potrubie s priemerom 51 mm od vysávačových zásuviek k saciemu agregátu. Medzi poschodiami je potrubie ťahané v stene. Prestup je vedený v drážke maximálne 6 x 6 cm.

Má centrálny vysávač aj možnosť špeciálnych nadstavcov? Má štandardne vybavený vysávač aj kefu na parkety?

K centrálnemu vysávaču možno používať celú škálu nadstavcov. Základná súprava príslušenstva je vybavená klasickými nadstavcami, aké poznáte z klasického vysávača. Niektoré modely majú príslušenstvo ukryté priamo v rukoväti hadice a sú tak vždy poruke. Ponuka ďalšieho príslušenstva sa väčšinou rieši podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Praktická je aj samonavíjacia hadica ukrytá v stene. Do kuchynskej linky sa zasa môže nainštalovať podlahová štrbina, ktorá funguje ako automatická lopatka. V súčasnosti kefa na parkety je samozrejmosť výbavy. Ak chce zákazník vysávanie zrýchliť, môže si dokúpiť aj širšiu, napríklad 36 cm kefu.

Líšia sa sacie výkony jednotlivých agregátov?

Agregáty centrálnych vysávačov majú rozdielne sacie výkony. Pri výbere modelu záleží na povrchu, aký chce zákazník vysávať, a na kvalite a dĺžke hadice. Okrem sacieho výkonu je dobré myslieť aj na životnosť agregátu a kvalitu filtrácie.

Treba potrubie preplachovať a ako často?

Vnútorná strana potrubia má antistatickú úpravu. Preto nie je čistenie, s ohľadom na vysokú rýchlosť prúdiaceho vzduchu v potrubí, nutné.

Vyžaduje si centrálny vysávač pravidelný servis tak, ako napríklad kotol?

Pravidelná údržba nie je nutná. Pre dlhú životnosť sa odporúča použiť potrubie s hrúbkou steny nad 2 mm. Zberné vrecká v agregátoch stačí 1- až 2-krát ročne vysypať.

Môže sa dostať do potrubia centrálneho vysávača myš alebo nejaký hmyz?

V potrubí je pri vysávaní veľký podtlak a takisto v ňom prúdi vzduch veľkou rýchlosťou. Hmyz nemá šancu prežiť v takomto prostredí. V prípade, že sa nevysáva, je systém uzatvorený a dokonale utesnený. Takže vniknutie hmyzu alebo myši do potrubia nehrozí.

Aké dlhé bývajú hadice? Dajú sa prispôsobiť veľkosti miestnosti?

Hadica býva zvyčajne dlhá 9 m. Manipulácia s ňou je jednoduchá a znamená pri tejto dĺžke aj minimálnu stratu sacieho výkonu. K dispozícii sú však rozmery od 7,5 m až po 18 m. Dĺžka hadice závisí od rozmiestnenia zásuviek. Tie sa umiestňujú tak, aby boli všetky podlahové plochy v dosahu hadice.

Môžem si nechať namontovať centrálny vysávač, aj keď náš dom nemá pivnicu?

Samozrejme, sacie agregáty sa najčastejšie montujú do garáže alebo technickej miestnosti. Možná je aj montáž pod schodami alebo do skrine.

Dá sa porovnať centrálny vysávač s klasickým?

Hlučnosť je porovnateľná s klasickým vysávačom, 64 až 67 dBA. Keďže je sací agregát umiestnený mimo spoločenskej zóny, hlučnosť vnímame v menšej miere. Sací výkon a sací podtlak je vyšší ako pri klasických vysávačoch o 15 až 20 %. Pri niektorých modeloch sa dá uviesť aj údaj, že ich výkon je 2- až 3-krát vyšší. Čo sa týka vstupnej investície, centrálny vysávač vychádza v priemere päť- až desaťkrát drahšie ako klasický. Je to však jednorázová investícia na celý život.

Môžem centrálny vysávač inštalovať aj do bytu? Od koľkých m2 sa jeho využitie oplatí?

Centrálny vysávač sa bez problémov montuje aj do bytov. Jeho výhody oceníte v malom aj veľkom priestore. Ušetrí miesto, ktoré by zaberal klasický vysávač. Manipuluje sa iba s 9 m hadicou a nie s celým vysávačom. Ďalšia výhoda je, že sa nevíri v miestnostiach prach, má vyšší výkon a dlhšiu životnosť.

Autor: Edita JANÍKOVÁ v spolupráci s firmou SMART Systems, beam a Newag,