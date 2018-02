Bývanie v podnájme: Pozor, neplatiť sa nevypláca!

Ak má pochybnosti, bude žiadať vyššiu kauciu, predloženie z výpisu účtu či výpis z registra neplatičov.Úplnou samozrejmosťou je, že budete platiť nájomné načas. Termín splatnosti si dohodnite a ukotvite v nájomnej zmluve. V prípade, že budete z nejakého dôvodu meškať s platbou, oznámte to dopredu majiteľovi. Ocení vašu serióznosť a pre pár dní vám určite problémy robiť nebude. Inak by vás to mohlo stáť zbytočné peniaze navyše.

Majiteľ má právo vyžadovať za omeškanie mesačnej platby nájomného penále. Klauzula v nájomnej zmluve o výške penále za každý deň omeškania je už štandard. Aj samotný zákon hovorí o tom, že ak nezaplatíte nájomné do piatich dní, po jeho splatnosti, ste povinní zaplatiť majiteľovi poplatok z omeškania. Ak neplatíte nájomné tri mesiace, majiteľ vám môže podľa zákona vypovedať nájomnú zmluvu a zaplatenie nájmu vymáhať súdnou cestou. Veci sa však dajú pomerne bezproblémovo urýchliť. Bežnou súčasťou nájomnej zmluvy je aj ustanovenie, že v prípade neplnenia povinnosti platiť nájomné môže majiteľ vypovedať nájomnú zmluvu bez udania dôvodu a dokonca bez výpovednej lehoty. Ojedinele môže nastať situácia, že prenajímateľ vám dá výpoveď z nájmu preto, lebo potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu či svojich rodičov alebo súrodencov. Vtedy máte právo na náhradný byt, ktorý je veľkosťou, vybavením a výškou nájomného primeraný bytu, ktorý musíte vypratať. Od majiteľa môžete žiadať aj zaplatenie nevyhnutných výdavkov spojených so sťahovaním. Ak vám majiteľ nezabezpečí náhradný byt, podľa zákona nie ste povinný vysťahovať sa z bytu a byt vypratať, kým sa tak nestane.

Prechodný pobyt

Zákonnou povinnosťou každého občana je nahlásiť príslušnému obecnému alebo mestskému úradu svoj prechodný pobyt na jeho území. Ak tak neurobíte, znamená to, že tu bývate načierno a porušujete tým zákon. Skôr ako sa vydáte na obecný úrad, zájdite na kataster nehnuteľností a dajte si vystaviť list vlastníctva bytu, v ktorom budete bývať v nájme.

Nestačí vo forme výstupu z internetového katastra. Keď ho budete mať, potrebujete ešte písomný a úradne overený súhlas prenajímateľa na prihlásenie na prechodný pobyt na adrese bytu, ktorého je vlastníkom. Prípadne pôjde majiteľ na obecný úrad spolu s vami a rovno tam podpíše súhlas na prechodný pobyt. Ten na jednej adrese môže trvať maximálne päť rokov.

Autor: Adela Motyková