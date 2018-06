Nemáte financie na rekonštrukciu bytu? Kde vybavíte najvýhodnejšiu pôžičku?

Radí: odborník na osobné financie Lukáš Nemergut

Nemáte dosť financií na rekonštrukciu bytu, kúpu chladničky či auta? Boli ste dlho na péenke a chýbajú vám peniaze na mesačné poplatky? Rýchlou záplatou na dieru v peňaženke môže byť bezúčelový spotrebný úver. Najdostupnejší typ úveru sa však spája s vyššími úrokmi. Pri niekoľkoročnom splácaní vás tovar alebo služby vyjdú omnoho drahšie. O koľko?

Od koho si požičať?

Najlepší úver je žiadny úver. Keď však niet inej cesty, treba sa riadiť celkovými nákladmi, ktoré daný spotrebný úver stojí. Celkové náklady, ktoré zaplatíte za úver, zohľadňuje ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), ktorá je súčtom úroku a poplatkov spojených s úverom.

Preto sa pri výbere inštitúcie, od ktorej si požičiate, treba zamerať skôr na banky, kde je väčšia šanca na korektný prístup a podmienky. Všímajte si aj rôzne poplatky, napríklad za poskytnutie spotrebného úveru, sankčné poplatky pri omeškaní splácania či poplatok pri zmene zmluvy.

Najviac 30 percent

Pri bezúčelovom úvere platí pravidlo, že čím dlhší čas ho splácate, tým viac preplatíte. Bežná maximálna dĺžka splácania bezúčelového spotrebného úveru je 96 mesiacov. Banky ponúkajú aj kratšie obdobie splatnosti, no vtedy mesačná splátka pri vyšších úveroch znamená väčšiu záťaž na rozpočet domácnosti. Vždy sa treba držať zlatého pravidla zdravých osobných financií a dávať si pozor na to, aby mesačné splátky neprekročili 30 percent celkového príjmu rodiny.

Všímajte si RPMN

Bezúčelové spotrebné úvery patria medzi najziskovejšie produkty pre tých, ktorí ich poskytujú. Dávajte si pozor na takzvané mimoriadne a neopakujúce sa ponuky, ktoré dostanete napríklad ako klient banky, lebo tie tu budú stále. Ľudia väčšinou berú ako základ najnižšiu úrokovú sadzbu, tá však nevyjadruje skutočné náklady spojené s úverom.

Podmienkou nízkej úrokovej sadzby často bývajú ďalšie produkty, ako napríklad poistenia úveru, kreditné karty, osobné účty a podobne. Tieto doplnky k výhodnému úveru významne zvýšia celkové náklady, takže naoko „najvýhodnejší“ spotrebný úver je zrazu jeden z najhorších v ponuke.

Najskôr úroky, potom istina

Finančné inštitúcie prichádzajú so zaujímavými ponukami, napríklad vám garantujú, že v určitej fáze splácania začnete splácať už iba istinu spotrebného úveru, teda zostatok dlhu bez úroku. Úroky sa neprenášajú do prvej polovice splácania, ani nie sú zvýšené. No v každom úvere sa práve v prvých mesiacoch spláca najväčšia časť úrokov. Usporíte síce niekoľko stoviek eur na úrokoch v druhej polovici úveru, no celkovo zaplatíte viac tak či tak.

Výnimky a obmedzenia

Ak dostanete až neuveriteľne zaujímavú ponuku, mali by ste ju dať preveriť nezávislému finančnému poradcovi. V obchodných podmienkach sa totiž môžu skrývať výnimky a obmedzenia, kedy máte a kedy nemáte nárok na výhodný spotrebný úver. Napríklad musíte mať poistenie, ktoré vám síce zabezpečí najnižší úrok, ale zvýši zostatok úveru a celkovú ročnú mieru nákladov predraží takmer dvojnásobne.

Môžu sa na to viazať aj ďalšie produkty, napríklad aktívne používanie kreditných kariet a účtu. Pri troche neopatrnosti si tak môžete spôsobiť ďalšie nezmyselné zadlženie a finančné problémy. Dôležité je teda sledovať nielen výhody, ale aj podmienky, ktoré treba splniť, aby ste mohli využiť výhody.

Stop emóciám

Keď vám v obchode ponúkajú zľavu na nejaký tovar alebo službu, asi sa predtým nepredávali dobre alebo boli predražené. To isté platí aj pri bezúčelových spotrebných úveroch. Vernostné karty alebo zľavy sú v konečnom dôsledku ten najdrahší nákup, lebo cena, ktorú dohromady zaplatíte, je často vyššia.

Bez ohľadu na to, aké zaujímavé ponuky dostanete, vždy si dobre premyslite, či úver naozaj potrebujete a či sa auto, rekonštrukcia bytu, prípadne iné potreby a túžby nedajú dofinancovať inak ako pôžičkou či úverom. Najväčšou emocionálnou pascou je vysnívaná dovolenka. Keď si na ňu požičiate, začnete splácať, až keď sa z nej vrátite. A výsledok? Niekoľko rokov platíte za dovolenku, na ktorú ste už pomaly zabudli, a na ďalšiu nemáte, pretože tá „na úver“ vás vyšla poriadne draho.

Prečítajte si aj o tom, že na hausbóty si nemôžete vziať hypotéku

Autor: BÁJEČNÁ ŽENA/Jana BROŽÍKOVÁ