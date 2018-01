Novostavby sú opäť drahšie: Čo ďalšie prinesie realitný trh v roku 2018?

Staršie byty rástli minimálne, novostavby sú opäť drahšie

Tak ako v predošlých obdobiach, najvyššie nárasty cien nehnuteľností boli zaznamenané mimo hlavného mesta. V tomto prípade výraznejšie poskočili ceny 3-izbových bytov v Banskej Bystrici (z 83-tisíc eur na 91-tisíc eur), kde hlavným ťahúňom cien smerom hore boli novostavby, ktoré majú výrazne vyššiu cenu ako staršie byty. Táto situácia sa opakovala aj v ostatných mestách, kde sa vzhľadom na realitný vývoj realizuje stále viac developerských projektov. Tie síce dvíhajú celkovú priemernú cenu bytov za mesto v štatistikách, ale zároveň rozširujú ponuku, čím na druhej strane zase brzdia rast starších bytov. „Dnes na trhu nemáme žiaden faktor, ktorý by spôsobil zmenu záujmu a správanie sa kupujúcich,“ uvádza Martin Lazík, analytik portálu Nehnuteľnosti.sk. „Bude pokračovať sťahovanie sa za prácou do väčších miest z vidieka. To bude spôsobovať rast lokálnych rozdielov – drahých nehnuteľností v mestách a v okolí a lacných na vidieku.“

Aké typy nehnuteľností preferovali Slováci v roku 2017?

U Slovákov si dopyt po bytoch udržuje dlhodobo prvú priečku, uvádza portál Nehnuteľnosti.sk. Tá druhá zostáva rodinným domom. Inak to nebolo ani v roku 2017. Pri bytoch majú Slováci najväčší záujem o trojizbové a dvojizbové byty. Lokalita, ktorú v rámci Slovenska preferujú, je Bratislava, na druhom mieste Košice a prvú trojku uzatvára Banská Bystrica. Rodinné domy vyhľadávajú Slováci najmä v okolí Bratislavy, v Nitre, v Trnave s v Dunajskej Strede.

V Bratislave vedie rebríček dopytu mestská časť Ružinov, kde sú najžiadanejšie dvojizbové byty a trojizbové byty. Za Ružinovom nasleduje mestská časť Petržalka, kde Slováci hľadajú najmä trojizbové byty a prvú trojicu najpopulárnejších mestských častí Bratislavy pre rok 2017 uzatvára Nové mesto. Najpočetnejšiu ponuku nehnuteľností ponúkala v roku 2017 logicky Bratislava. Na druhom mieste sa umiestnila Žilina a tretia skončila Trnava.

Realitný trh v roku 2018 podľa realitného analytika

Podľa Martina Lazíka, analytika portálu Nehnuteľnosti.sk, bude pre ďalší vývoj na realitnom trhu nutné sledovať lokálne správanie sa kupujúcich, úspešnosť predaja jednotlivých projektov medzi novostavbami a vnímanie nálad z realitného trhu od realitných maklérov. „Stagnáciu cien v roku 2018 by sme mali vidieť hlavne v Bratislave, kde sa podľa doterajšieho vývoja zdá, že ceny dosiahli vrchol. Aj v roku 2018 bude pokračovať sťahovanie sa za prácou do väčších miest z vidieka. To bude spôsobovať rast lokálnych rozdielov – drahých nehnuteľností v mestách a okolí a lacných na vidieku. Na základe hodnotenia viacerých analytikov z rôznych bánk nepredpokladáme v roku 2018 výraznú zmenu na realitnom trhu.

Tak ako v roku 2017, tak aj v roku 2018 budú nad relatívne vysokými cenami nehnuteľností prevažovať pozitívne faktory dostupnosti lacných peňazí a dobrých vyhliadok vyšších príjmov a vyššej zamestnanosti v ekonomike SR. Analytici označili tento vývoj za vplyv „Lex Beblavý“, kde sa na základe zákona zvýšila konkurencia bánk na národnom hypotekárnom trhu. V budúcnosti by mohlo spôsobiť ešte dočasný nárast cien nehnuteľností avizovanie výrazného zvýšenia úrokových sadzieb. To by v danom čase spôsobilo rýchlejší nárast dopytu s nasledovným dočasným opadnutím záujmu a s možným dôsledkom v podobe poklesu cien nehnuteľností,“ uvádza Martin Lazík.

Autor: Tlačová správa