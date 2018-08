Poistenie domu a domácnosti: Viete, aký je v tom rozdiel?

Radí: finančná poradkyňa Eva Muchová

Napriek tomu, že denne ste svedkami množstva živelných pohrôm a neočakávaných udalostí, stále máte sklon poistenie nehnuteľnosti a domácnosti podceňovať a zanedbávať? Veď katastrofa sa deje vždy niekomu inému a nie vám? Na otázku, na čo je vôbec poistenie domácnosti a nehnuteľností dobré, má finančná poradkyňa Eva Muchová jednoduchú odpoveď.

„Pre pocit istoty a bezpečia. Investujete do ochrany životne dôležitej hodnoty - strechy nad hlavou. A zároveň chránite rodinný rozpočet pred neočakávanými a nepredvídanými finančnými nákladmi,“ vysvetľuje poradkyňa a dodáva, že za posledné dva roky sa poistenie radikálne zmenilo smerom k lepšiemu.

Okrem všeobecne známych rizík, ako je požiar, výbuch, pád stromu, úder blesku, záplavy a povodne, poisťovne prichádzajú s viacerými vylepšeniami. Napríklad k prírodným živlom zaradili aj atmosférické zrážky - dažďovú vodu, zatečenie a spodnú vodu, ale aj nepriamy úder blesku a prepätie.

„Bežnou súčasťou je aj neúmyselné rozbitie skla napríklad prievanom alebo škody spôsobené vodou z akvária, klimatizačného zariadenia či z vodnej postele,“ vymenúva E. Muchová.

Vychytávky

Poisťovne si uvedomili, že klientom už nestačí iba krytie živelných pohrôm, krádeže a vandalizmu, ale chcú niečo viac - aby bolo postarané o ich pohodlie. A tak prišli s rôznymi „vychytávkami“. Klienti sa už nemusia báť, že v prípade havarijnej situácie zostanú ponechaní sami na seba.

Stačí zavolať asistenčnú službu a poisťovňa k vám pošle odborníka. Zámočníka, ak ste si zabuchli dvere, vodoinštalatéra, ak prasklo potrubie. Plynára, sklenára, kominára… a preplatí aj dohodnutú časť nákladov na prácu a materiál. Prípadne zabezpečí odvoz sutín a preplatí náhradné ubytovanie.

Rozmanitosť asistenčných služieb

Rôzne poisťovne ponúkajú odlišnú úroveň asistenčných služieb, väčšinou grátis. „Istá poisťovňa dokonca zabezpečí dovoz chorého člena domácnosti z nemocnice, ak bol v nej dlhšie ako dva dni. Dokonca aj opatrovateľskú službu pre deti alebo pre seniora. A čo by ste asi nečakali - konzultácie architekta alebo záhradníka pri zariaďovaní nehnuteľnosti či záhrady,“ prekvapuje finančná poradkyňa.

Ak máte štvornohých spoločníkov, môžete si pripoistiť náklady na ich liečenie alebo pohreb až do výšky 900 eur. A je tu aj prvá lastovička, pripoistenie nákladov na poškodenie náhrobného kameňa či hrobky.

„Poteší aj servis elektrospotrebičov. Ak sa pokazia po uplynutí záručnej lehoty, nemusíte riešiť, čo vás oprava bude stáť a či si nemáte radšej kúpiť nový spotrebič. Ak máte dobré poistenie, poisťovňa to zatiahne za vás,“ upozorňuje Eva Muchová.

Hore nohami

V snahe o zatraktívnenie produktov prišla istá poisťovňa s nápadom, že v rámci poistenia poskytne klientom meteorologickú službu a bude im posielať aktuálne informácie o nepriazni počasia, aby si mohli včas ochrániť svoj majetok.

„Dnes si môžete poistiť takmer všetko, čo doma máte, teda aj drahé šperky, umelecké diela alebo starožitnosti. Pozorne si však preštudujte poistné podmienky, pretože ak máte cennosti, spravidla ich musíte mať v trezore,“ vyzýva finančná poradkyňa a dodáva, že ak ide o veľmi drahú cennosť, musí byť trezor obmurovaný, aby ho zlodej nemohol odniesť.

Mnohí klienti ešte stále nerozlišujú rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti. „Zjednodušene povedané, ak by ste obrátili svoj byt alebo dom dolu hlavou, všetko, čo by vypadlo, patrí k domácnosti. A to ostatné k nehnuteľnosti - čiže aj vstavané skrine či kuchynská linka,“ vysvetľuje Eva Muchová.

Vyhľadajte odborníka

Za zmienku stojí, že na Slovensku funguje zvláštny princíp, podľa ktorého sa zodpovednosť za škodu z občianskeho života rieši práve v rámci poistenia domácnosti. Ak vytopíte suseda tým, že vám pretiekla voda z vane alebo práčky a spôsobíte mu škodu, nepomôže, že bol poistený.

Poisťovňa mu síce škodu uhradí, ale potom ju prostredníctvom súdu bude vymáhať od vás. Aby ste sa vyhli tejto nepríjemnosti, vždy si pripoistite aj zodpovednosť členov domácnosti. Ochráni vás aj vtedy, ak zhodíte regál v obchode, pri lyžovačke, korčuľovaní či ak pri bicyklovaní zrazíte človeka, respektíve ak váš pes pohryzie suseda či spôsobí dopravnú nehodu.

„Rovnako dôležitá je zodpovednosť z držby nehnuteľnosti, napríklad keď škridla z vašej strechy padne na susedovo auto a podobne. Obe zodpovednosti môžu byť súčasťou základného poistenia alebo si ich musíte priplatiť,“ opisuje Eva Muchová a odporúča, aby ste sa o poistení nehnuteľnosti alebo domácnosti poradili s nezávislým odborníkom. Nielenže má nadhľad, ale dokáže porovnať viacero produktov na finančnom trhu a vybrať vám poistenie šité na mieru.

Zlodeji bez šancí: Pripravte vaše bývanie na nepozvaných návštevníkov

Autor: BÁJEČNÁ ŽENA/Lea SOBOTOVÁ