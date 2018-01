Púšťate peniaze do kanála? 3 tipy ako šetriť vodou

Ušetríte aj vtedy, keď vám batérie nekvapkajú. Keď musíte dlhšie čakať na teplú vodu alebo, naopak, na studenú, pri každom otočení kohútika zbytočne unikne 8 až 12 litrov. Ak tento problém nevyriešite, využite vodu inak, napríklad na polievanie kvetov.

Osobná hygiena

Ak vodu práve nepoužívate, jednoducho ju zastavte, napríklad pri umývaní zubov či počas mydlenia pod sprchou. Za minútu zbytočného vypúšťania vody vyplytváte aj vyše 8 litrov. Rozdiel medzi napustenou vaňou a krátkou sprchou je viac ako 50 litrov. Dve umytia zubov a dve sprchovania, z toho jedno namiesto večerného kúpeľa, môžu denne usporiť až 100 litrov vody.

Tip pre maximálne sporovlivé gazdinky: Používaním úspornej sprchovej hlavice a stop ventilu sa dá ušetriť až tretina teplej vody.

Umývanie riadu

Umývate riad ručne a hneď po jeho použití alebo čakáte, kým sa ho nahromadí viac? Záleží aj na tom, či napustíte vodu do drezu, alebo umývate pod tečúcou vodou. V napustenom dreze spotrebujete na jedno umytie riadu najmenej 15 litrov vody, pod tečúcou vodou od 20 až do 70 litrov v závislosti od množstva riadu a dĺžky umývania. Keby ste denne ušetrili len 5 litrov, mesačne je to 150 litrov a za rok až 1 825 litrov! Ekoprogramy na moderných umývačkách riadu spotrebujú na jedno umytie len 7 litrov vody! Podľa ceny za vodu vo svojej domácnosti si jednoducho spočítate, koľko by ste dokázali ušetriť.

Splachovanie WC

Úspornejšie sú toalety s dvojitým splachovaním, ak tento systém pravidelne aj využívate. Ak je rozdiel pri jednom spláchnutí 3 litre, v jednočlennej domácnosti sa týmto spôsobom za deň ušetrí priemerne 15 litrov vody. Vo viacpočetných rodinách je to už poriadny rozdiel. O stupeň vyššie je automatický WC stop, ktorý dokáže ušetriť ešte viac ako dvojité splachovanie - vždy použije presne toľko vody, koľko treba.

Autor: Báječná Žena/ Jana Brožíková