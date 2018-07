Takéto bizarné požiadavky Slovákov by ste nečakali! Šokuje Vlado Voštinár

S akými bizarnými požiadavkami sa už stretol?

Veľké oči, hlboko do peňaženky

Chceme byt v novostavbe, v centre Bratislavy, aby tam bolo ticho, veľa zelene, dobré parkovanie a ideálne do päťdesiattisíc eur - aj takú požiadavku už moderátor počul. Aj keď chápe, že každý chce za svoje ťažko zarobené peniaze alebo ešte ťažšie splácanú hypotéku dostať čo najlepšiu nehnuteľnosť, nie vždy sa to dá. Ľudia si často zle nastavujú vlastné možnosti, nevedia odhadnúť svoj rozpočet, a tak majú pocit, že si môžu dovoliť aj hradný kopec.

„Nehnuteľnosti sú najdôležitejšia a najväčšia životná položka, takže chápem, ak niektoré očakávania nie sú reálne. Najviac mi je ľúto, keď zistia, že musia korigovať svoje požiadavky a sú sklamaní,“ hovorí Vlado Voštinár, ktorý sa občas mení na chlácholiaceho psychológa.

Chýba nám zrkadlo

Sťahovať sa z panelákov do rodinných domov je teraz módne, ale iba málokto si vie predstaviť, čo starostlivosť o dom znamená. „Veľakrát prídu ľudia, ktorí sú už na prvý pohľad mestské typy. Ponúkneme im dom so záhradkou, ale veľmi sa im to nepáči, ohradia sa, že nemajú čas, lebo sú celé dni v práci. Načo chcú dom? Veď pri ňom ide predsa o záhradku. Nakoniec uznajú, že patria do bytu, je to pre nich najlepšie riešenie.“

Iný je prípad mladej rodiny: „Chcú štvorizbový byt, ale z debaty vyplynie, že finančne by to utiahli len tak-tak, bez akejkoľvek rezervy. Snažíme sa im vysvetliť, že aj s dvoma malými deťmi je pre nich trojizbový byt úplne postačujúci,“ podotýka.

Finty realitiek

S realitnými kanceláriami je to na Slovensku ako s autobazármi. Niektoré si nedokážu, česť mnohým výnimkám, vybudovať dobrú povesť a ľudia sa na ich služby pozerajú s nedôverou. Vlado Voštinár však svoj názor poopravil: „Poznám veľa takých, ktoré pochopili, že správna cesta je ponúkať komplexné služby a kvalitný servis. Niektoré však majú pred sebou ešte dlhú cestu.“

Pre moderátora je relácia veľkou školou: „Mňa by už realitky nedobehli, poznám ich praktiky,“ smeje sa a dodáva, že tak ako v každom biznise, aj tu existujú šikovné ťahy agentov, ktoré vás presvedčia, že si nehnuteľnosť kúpite tak, aby bolo zákonne všetko v poriadku. „Kreatívne finty predaja sú mi sympatické, ale nemám rád, keď sa snažia zákazníka oklamať. Môže sa stať, že zabudne spomenúť, že vedľa domu je kostol, zvoniaci každú nedeľu o siedmej ráno na omšu, zavedie klienta do bytu v čase, keď tam nie sú inak hluční susedia, alebo opomenie, že kedysi bol na tom mieste cintorín,“ vyratúva s úsmevom.

Podpultový tovar

„Ľudia od nás asi niekedy čakajú, že im vykopeme spod zeme tichú lokalitu v centre mesta za päťdesiattisíc eur. Nie je to tak. Ak by toto realitné kancelárie mali, tak to nepustia ani na trh, nieto ešte do televízie. To zostáva niekde úplne inde a v rámci biznisu je to úplne prirodzená vec,“ vysvetľuje moderátor.

Nie je byt ako byt

Na Slovensku sú veľké regionálne rozdiely nielen v cenách, ale aj v kvalite a type bytov, domov aj chalúp. Moderátora najviac fascinujú reakcie na ceny: „Zatiaľ čo v Bratislave povedia: ,Tento byt stojí iba stotisíc? To je výborná cena!‘, ľudia mimo hlavného mesta pri vyslovenej cifre omdlievajú. Povedia si, že tým v Bratislave už úplne preskakuje,“ dodáva so smiechom.

Radšej vydržať prenájom

Vlado Voštinár hovorí, že momentálne sú výhodne nastavené úroky za hypotéky, peniaze sú lacné. Spolu s odborníkmi v relácii Nové bývanie však často odporúča: „Keď si všetky príjmy a výdaje dáte na papier, splátka banke je len časť z nich. Sú tu ešte náklady na bývanie a to ste ešte nejedli, neobliekli sa, netankovali a netelefonovali. Takže niekedy je naozaj lepšie počkať v prenájme, kým vaša finančná situácia nie je stabilnejšia, aj keď chuť vlastniť je pre nás Slovákov typická. Aj ja mám hypotéku a budem ju ešte splácať. Ale nikdy by som nešiel na hranicu,“ zamýšľa sa.

Uvažujete nad hypotékou? Teraz je na to najvhodnejší čas

Autor: Šarm/Martina Korbašová