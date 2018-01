Akú podlahu vybrať do kuchyne?

Kuchyni sa často hovorí aj srdce bytu, pretože je mnohokrát aj stredobodom života domácnosti. Podlaha v nej býva najviac skúšaná na opotrebovanie, škrabance či fľaky. Čo by mala spĺňať?

Historické obdobie PVC krytín v kuchyniach a behúňov či kobercov vystriedala obľuba parkiet. O ich vhodnosti do tohto priestoru sa vedú časté diskusie. Čoraz viac preferovaná dispozícia obývačky s kuchynským kútom nahráva zjednoteniu povrchov. Pri ich výbere sa však akosi zabúda na uprednostnenie parkiet s vyšším záťažovým stupňom a so špeciálnou povrchovou úpravou. Z bezpečnostného hľadiska by sa malo zvážiť riziko možného pošmyknutia. Z praktického zasa parketám nenahráva ich tvrdý povrch, ktorý neušetrí takmer žiaden zhodený riad. Nehovoriac pritom o zjazvení povrchu parkiet po náraze ostrej hrany hrnca. Našťastie sa takýchto úrazov v prípade dreva vieme zbaviť. Laminát však zostane navždy poznačený.

Podlahy s impregnovaným okrajom

Laminátové podlahy by mali poskytovať okrem jednoduchej a nenáročnej údržby aj mnoho ďalších atribútov, ktoré sú vďaka inováciám trhu možné. Pri kúpe tohto typu však dbajte na vhodnú záťažovú triedu a odolnosť proti vlhkosti. Vyberajte také, ktoré majú impregnované okrajové hrany. Niektoré typy sú navrhnuté tak, že v podlahe nie sú žiadne spoje, ktorými by mohla pod podlahu vniknúť voda a nadvihnúť ju. Proti škrabancom sú odolné typy so špeciálnou vrchnou vrstvou či antistatické podlahy, takže v kuchyni nebude vznikať pri kontakte so spotrebičmi elektrostatický náboj. Ak chcete spraviť svoju kuchyňu originálnou, v ponuke nájdete aj laminátovú podlahu v dizajne mramoru, kože, či exotického dreva.

Keď drevená podlaha, tak z tvrdého dreva

Podlahy z dreva sú vo všeobecnosti vhodné predovšetkým do priestorov s predpokladanou ohľaduplnosťou zaobchádzania. Odolnosť proti poškriabaniu a odreniu je daná typom povrchovej úpravy – lak, olej alebo vosk. Spomedzi týchto troch úprav najväčšiu odolnosť voči opotrebovaniu zaistí kvalitný lak. Možno si zadovážiť aj podlahy, ktoré kombinujú výhody lakovanej úpravy a oleja, ktorý povrch zmatní. Všeobecne sú však laminátové podlahy o niečo odolnejšie voči poškriabaniu ako drevené. Na druhej strane, výhodou dreva je, že sa po poškodení dá zbrúsiť. Trvanlivosť drevenej podlahy je úzko spätá s tvrdosťou dreva. Čím je drevo tvrdšie, tým menšie je riziko mechanického poškodenia. Tvrdými drevinami sú orech a javor, za mäkšie sú považované smrek, borovica a jedľa. V kuchyni preto voľte radšej podlahy z tvrdších drevín. Možné obavy z vlhkosti vyriešite parketami z exotických drevín, ktoré sú na tieto podmienky zvyknuté. Tu už však treba zvážiť, či vám viac záleží na odolnosti dreva alebo jeho fyzikálnych vlastnostiach v určitých situáciách.

Vinylom proti hluku

Na pohľad neatraktívne PVC nahradili esteticky príťažlivé materiály z prírodných surovín. Vinylové podlahy ponúkajú pestrosť farieb a vzorov, dokonca sa odstránil aj ich neduh nevzhľadných spojov. Materiál si polepšil aj o spodnú protihlukovú vrstvu, ktorá sa snaží vyrovnať s rušnou prevádzkou v kuchyni. Po desiatkach rokov overenej praxe netreba nikoho presviedčať o jednoduchej údržbe. Nezaskočí ich ani rozliate mlieko, ani rozbité vajce. Ich základom je gumový nosič, na ktorom je nanesený dekor prelisovaný vrstvou vinylu, pričom odolnosť garantuje tvrdená polyuretánová vrstva. Devízou je aj schopnosť verne imitovať množstvo iných materiálov. Kolekcie sa hemžia imitáciami všetkých drevín či verných napodobenín dlažby. S voľbou vinylu do kuchyne môžete rátať s rozmerovou stálosťou, elastickým tichým povrchom, odolnosťou proti svetelnému žiareniu a nakoniec i s odolnosťou proti vlhkosti.

Tradíciou nič nepokazíte

Keramická dlažba patrí medzi kuchynskú klasiku. Jej prednosťou je dlhá životnosť, jednoduchá údržba a výborná odolnosť proti vode a chemikáliám. Ak sa rozhodnete práve pre ňu, vyberajte typ s protišmykovou úpravou.

Presadí s betón?

Okrem spomínaných materiálov sú v ponuke aj novšie materiály v podobe liatych podláh či vylepšených betónových zmesí. Hoci sú v moderných interiéroch čoraz žiadanejšie, hlavne zo strany architektov, nezvládnutý technologický postup realizačných firiem ich stále zatláča do úzadia. Častými chybami užívatelia prichádzajú o proklamovanú jednoduchú údržbu a dokonalú vizáž.

Čo na podlahové vykurovanie?

Na podlahové vykurovanie môžete použiť viac druhov podlahových krytín, najčastejšie sa však využívajú laminátové podlahy. Vďačia za to svojej rýchlej inštalácií, nenáročnej údržbe, odolnosti, vysokej životnosti a navyše si laminátové podlahy uchovávajú konštantnú teplotu a nikdy nie sú výrazne studené. Keramická dlažba má síce fyzikálne lepšiu tepelnú vodivosť, avšak bez zapnutého vykurovania je zbytočne chladná a na dotyk nepríjemná.

Je veľmi dôležité, aby ste si pod podlahu vybrali správny podklad. Nesprávne vybraná podložka pod plávajúcu podlahu môže spôsobiť stratu tepla až 50 %. Každopádne, kvalitné podlahy a podložky už dnes spĺňajú normy tepelnej vodivosti potrebnej na podlahové vykurovanie. Ideálne je kúpiť si podložku rovnakej značky ako je plávajúca podlaha, pričom treba staviť na kvalitu. Pod plávajúcu podlahu je potrebné použiť aj parozábranu, ktorá zabraňuje prípadnej kondenzácií. Na trhu v súčnosti nájdete aj také podložky, ktoré majú parozábranu zabudovanú priamo v sebe, takže budete mať o starosť menej. V každom prípade sa nezabudnite u predajcu uistiť, či sú podlaha a podložka vhodné na podlahové vykurovanie.

Pri výbere podlahy do kuchyne by ste mali zohľadniť:

1. Jednoduchá údržba: Keďže hovoríme o mieste, kde sa stále niečo robí, varí, pečie, jedáva, je viac ako pravdepodobné, že udržiavanie podlahy v nej by malo byť čo najjednoduchšie. Ideálne, ak ju stačí len pozametať a pretrieť vodou so saponátom. V kuchyni sa určite treba vyhýbať celoplošným kobercom alebo povrchom s výraznými spojmi, pretože sa v nich budú usádzať nečistoty aj omrvinky.

2. Odolnosť proti vlhkosti: Neexistuje kuchyňa, v ktorej by sa nepritrafilo niečo rozliať. Práve preto by mala byť podlaha odolná aj voči prípadnému vlhku. Nemali by jej ublížiť ani mokré stopy po topánkach či rozliaty olej.

3. Škrabance: Kuchyňa je centrom diania v domácnosti, preto je tu aj najviac “pádov”. Príborov, pohárov, hrncov. Pri jej výbere preto dbajte na to, aby mala čo najodolnejšiu vrchnú vrstvu.

4. Antistatické vlastnosti: Mixér, šľahač, hriankovač, mikrovlnná rúra – v kuchyni sa nachádza množstvo spotrebičov. Aby pri kontakte s nimi nevznikal elektrostatický náboj, ideálne je poobzerať sa po podlahe, ktorá je antistatická. Takáto podlaha je tiež skvelá pre alergikov, lebo nepriťahuje prach.

Autor: ipeknebyvanie.sk