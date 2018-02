Inšpirujte sa: Spálňa v prírodných tónoch a materiáloch

Akí prísni budete pri výbere, záleží na vás. Riešiť totiž môžete aj podkladovú vrstvu podlahy, materiál spojov na nábytku, lepidlá či použité farby na stene a textíliách. Ak chcete byť naozaj dôslední, pátrajte po menších lokálnych výrobcoch. Tí garantujú pôvod suroviny a vedia presne, ako bola spracovaná či ako bol produkt vyrobený. Druhá možnosť je spoľahnúť sa na rôzne typy ekoznačiek.

Od podlahy

Výhoda tvrdých podlahových krytín z prírody je, že drevo, korok aj linoleum sú na dotyk relatívne teplé. Ak sa rozhodnete pre prírodnú povrchovú úpravu, čaká vás náročnejšia údržba v porovnaní s povrchmi upravenými chémiou. Rátajte s opakovaným nanášaním olejov a voskov. Mäkko pod nohami dosiahnete vďaka celoplošnému kobercu z prírodného vlasu, najčastejšie z vlny. Keďže sa zvykne k podkladu lepiť, uprednostnite lepidlo na prírodnej báze. Pri kusových kobercoch môžete okrem vlnených siahnuť aj po bavlne alebo biobavlne s mäkučkým vlasom.

Označenie biobavlna znamená, že je pestovaná bez umelých hnojív a bez postrekov. Koberce či behúne zo sisalu, bambusu, kokosového vlákna alebo juty sa vyskytujú najčastejšie v podobe nahrubo opracovaných vlákien. Pôsobia trochu drsným dojmom a ideálne sú pre asketické povahy. Dnešné moderné technológie však umožňujú spracovať ich do mäkka, a tak sa, hoci zatiaľ je to skôr výnimka, môžete stretnúť napríklad s bambusovým kobercom s dlhým hustým a mäkkým vlasom.

○○○○○

Ste alergickí na roztoče?

Matrac, paplón, ale i vankúše oblečte do špeciálnych obliečok, ktoré neprepúšťajú prach ani roztoče. Na ne obliekajte vrchné obliečky a tie perte asi raz za dva týždne. Samotnú posteľ hneď nezastieľajte, ale nechajte dostatočne vyvetrať a vychladnúť.

○○○○○

Na stene

Hit medzi prírodnými materiálmi vhodnými na stenu sú omietky z prírodnej hliny, ktorú môžete prifarbiť pomocou prírodných pigmentov. Ak by ste potrebovali v spálni prvok, ktorý vyrovnáva vzdušnú vlhkosť, táto omietka to dokáže. Musí však byť nanesená v hrúbke aspoň tri až štyri centimetre. Najskôr sa nanáša vrstva hrubej omietky a až na ňu tenká finálna vrstva. Prírodu na stenu dostanete aj prostredníctvom dreveného alebo korkového obkladu. Ďalšia možnosť sú tapety z prírodných materiálov. Okrem papiera môžete siahnuť aj po tapetách z juty, ľanu, sisalu, papyru, palmovej kôry alebo prírodného hodvábu. Ak to vybraný materiál dovolí, uprednostnite prírodné lepidlo.

○○○○○

Nie je bio ako bio

Pod slovíčkom bio sa môže skrývať naozaj všeličo. Už dlhšie sa v predajniach matracov stretnete s pojmom „biopena“, pri ktorých sa zdôrazňuje, že vznikli napenením prírodných olejov, prípadne obsahujú aj iné rastlinné extrakty, ako je aloe vera či sójové proteíny. Nahlas sa už nehovorí, že dôležitá časť peny sú stále látky z ropy. Matrac pritom môže mať zdravotné certifikáty, ak však z princípu nechcete podporovať produkty, na ktorých výrobu sa používajú neobnoviteľné zdroje, vyhnite sa im. Inak je to s matracmi z latexu, ktorý je známy aj pod názvom kaučuk. Ten môže byť prírodný, syntetický alebo zmiešaný. Preto sa pri kúpe na to informujte.

○○○○○

Zdravý spánok

Na prírodno môžete pokračovať aj pri výbere matracov, posteľných prikrývok a ostatných textílií. Výhoda prírodných materiálov je, že sú priedušné a neblokujú dýchanie kože. Taktiež dokážu prijať a následne odpariť vodu, ktorá sa z nás odparuje počas spánku, vďaka čomu telo zostáva stále v suchu. V matracoch sa v rôznom pomere vyskytujú ovčia vlna, bavlna, konský vlas, ťavia srsť, kokosové vlákno alebo sú vyrobené z prírodného kaučuku.

Vankúše a paplóny zoženiete klasicky z peria, ovčieho rúna, ale aj z bavlny či pohánky. Široký výber je aj v obliečkach či závesoch. Nepochybíte s biobavlnou, ľanom, konope, bambusom či luxusným hodvábom. Pribudli aj celkom nové materiály, ako napríklad antialergénne a antibakteriálne bambusové textílie alebo Tencel® z celulózového vlákna. Tencelové vlákna sú hladké, mäkké a šetrné k pokožke. Ich schopnosť odvádzať vlhkosť je dokonca vyššia ako u bavlny.

Autor: Pekné Bývanie/Monika KRÁLOVÁ, odborná spolupráca Ing. Tibor Pásztor, Cech podlahárov Slovenska