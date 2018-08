Sadrokartónový podhľad: Dokonalá kamufláž pre “panelákové choroby”

Sadrokartónové podhľady sú nenosné interiérové konštrukcie montované pod nosné stropy. Nosná konštrukcia podhľadu sa zhotovuje z pozinkovaných oceľových obvodových UD profilov a nosného rošta z CD profilov. Iný variant ponúka nosná konštrukcia podhľadu z drevených lát. Typ nosnej konštrukcie, na ktorú sa upevňujú stavebné dosky, závisí od vašich potrieb. Ak potrebujete ukryť neestetický strop či elektrické rozvody, siahnite po podhľade priamo montovanom na strop. Na výrazné zníženie svetlej výšky miestnosti či na zakrytie objemných inštalácií je vhodný podhľad zavesený na krížovom rošte. Oba v kombinácii s minerálnou izoláciou zlepšujú zvukové a tepelné vlastnosti stropnej konštrukcie a miestnosti.

○○○○○○

Pozor na nosnosť

Pri vhodnom návrhu si bodové svietidlá v sadrokartónovom podhľade a stropná lampa nekonkurujú, ale sa funkčne a esteticky dopĺňajú. Myslite však na to, že stropné svietidlo musí byť uchytené do oceľových profilov.

○○○○○○

Ktoré kam?

Štandardne sa pri montáži sadrokartónových podhľadov používajú dosky hrubé 12,5 mm. No ak sa chystáte na realizáciu zníženého podhľadu sami alebo v stiesnenom priestore, oceníte nižšiu hmotnosť 9,5 mm tenkých sadrokartónových dosiek. Do kúpeľne a iných vlhkých priestorov patria stavebné dosky, ktoré majú sadrové jadro a papier impregnované proti vlhkosti. Spoznáte ich podľa zelenej farby. Sadrovláknité dosky sú zas vďaka vysokej pevnosti ideálne na obkladanie stropov v drevených stavbách a domoch s drevenou rámovou konštrukciou. O lepšiu akustickú pohodu v miestnosti sa postarajú dosky s výbornými akustickými vlastnosťami. Prezrádza ich modrá farba papiera.

○○○○○○

Sadrokartónový podhľad pomôže

zakryť nevzhľadný strop

znižiť svetlú výšku miestnosti

viesť inštalácie bez nutnosti zasekávania do stropnej konštrukcie

vytvoriť strop s atypickým vzhľadom a osvetlením

zlepšiť zvukovo- a tepelnoizolačné vlastnosti stropu

zvýšiť požiarnu odolnosť

○○○○○○

Bez chybičky

Najväčší problém pri sadrokartónových podhľadoch tvoria spoje. Na tento neduh našli výrobcovia systémov na suchú výstavbu liek. Je ním novinka, dosky so sploštenými pozdĺžnymi aj priečnymi hranami. S takýmito doskami zhotovíte sadrokartónový podhľad s ideálnou rovinnosťou bez viditeľných spojov. Navyše majú spoje vyššiu pevnosť, čím vzniká menšie riziko tvorby prasklín. To ešte viac minimalizujete použitím vystužených profilov. Pri úprave spojov dosiek so sploštenými hranami navyše usporíte tmeliaci materiál i čas: na úpravu spojov budete potrebovať o 20 percent menej času a o 25 percent menej tmelu.

Najskôr mokré

Do systému suchej výstavby sa púšťajte po dokončení a vyschnutí všetkých mokrých procesov v interiéri. Najmä až po zhotovení poterov a omietok. Aby nedošlo k nežiaducemu narušeniu namontovaných dosiek, treba ich chrániť pred dlhodobým pôsobením vysokej vzdušnej vlhkosti. Priestor, v ktorom sa nachádzajú, musí byť odvetrávaný.

Vie byť atraktívny

Sadrokartón ponúka nespočetné množstvo tvarových variácií. Vďaka špeciálnym ohybným doskám preň nie sú tabu ani obliny. A nie je to iba o tvare. Bodové svietidlá, svetelné stropy, zafrézované LED lišty, nepriame svetelné rampy s LED či LED RGB podsvietením. Možností výborného hlavného i efektného náladového osvetlenia inštalovaného v sadrokartónovom podhľade je mnoho. Základ je dobrý návrh a kvalitne odvedená práca. A podhľad sa v spoločnosti osvetlenia stane dizajnovo atraktívnym doplnkom interiéru.

Autor: Pekné Bývanie/Katka Šatanková