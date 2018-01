Praktická komora: Poznáte zásady pri jej navrhovaní?

Klasická špajza či komora si udržala v mnohých domovoch svoje miesto aj napriek vynálezu chladničky, ktorá čiastočne prebrala ich rolu.

Kam s ňou?

Odjakživa si špajza rezervovala, kvôli svojej funkcii uskladniť potraviny v čo možno najväčšom chlade, svoje miesto na severnej strane dispozície domu. Aspoň jedna z jej stien by mala byť vonkajšia, kvôli zabezpečeniu jej vetrania. Ideálne je priame odvetranie okienkom, alebo odvetrávacími otvormi do exteriéru. Ak to nie je možné, alternatívou je nepriame vetranie prieduchmi systémom samočinného, či núteného vetrania.

Jej optimálne miesto je v bezprostrednej blízkosti kuchyne. Najvhodnejší je prístup z priľahlej chodby, aby do špajze neprenikalo teplo z kuchyne.

Obvodové steny špajzovej komory omietnite a vymaľujte nestierateľnou maľovkou, prípadne zvoľte vhodný obklad. Nie však po celej výške stien. Odporúčame použiť neutrálne odtiene ako bielu, béžovú, či svetlú okrovú.

Podlaha by mala byť nenáročná na údržbu, odolná voči oteru, s dlhou životnosťou. Vhodný je keramický materiál, PVC. Z hľadiska chladivosti sa zas núka kamenná dlažba.

Svetelné podmienky

Denné svetlo v špajzi nie je potrebné, dalo by sa povedať, že až nežiaduce. Z praktického hľadiska sa oplatí sa inštalovať spínač s detektorom pohybu, ktorý automaticky pri každom otvorení a zatvorení dverí v špajzi rozsvieti a chvíľu po odchode zas zhasne svetlo. Pri potravinách sa odporúča ako najvhodnejšie stredne teplé biele, rovnomerne rozptýlené svetlo.

Jednoduché zariadenie

V otázke zariadenia je špajza veľmi nenáročným priestorom. Najvďačnejším a ekonomicky najdostupnejším vybavením sú jednoduché kovové alebo drevené police. Overený spôsob, po obvode lemovaný policami, umožňuje jednoduchý prístup ku všetkým zásobám potravín rovnako. Optimálnym riešením sú teda celoplošné policové zostavy. Najlepšie využijete daný priestor na mieru vyhotovenými otvorenými policami až do výšky stropu.

