Aké parametre by mali spĺňať vaše vchodové dvere? Poradíme vám!

Bezpečnosť je prvoradá

Dvere vášho domova tvoria pomyselnú hranicu medzi vašim rodinným súkromím a „zlom“ okolitého sveta. Ten pocit, keď večer po namáhavom dni v práci zabuchnete dvere je skrátka na nezaplatenie. Okrem tohto psychologického efektu je podstatná aj praktická stránka veci. Bezpečnosť pre vás a vašu rodinu je určite dôležitá. Súčasný trh ponúka hneď niekoľko možností ako to dosiahnuť. Prvou našou radou je vyvarovať sa kľučkám z vonkajšej strany dverí tak, aby ste neboli prekvapení, že po vašom byte nájdete potulovať sa napríklad nepozvaného suseda.

Zárubne dverí by mali byť pevne zaliate betónom, myslieť by ste mali aj na zvukovú a tepelnú izoláciu a taktiež na kvalitné kovanie, ktoré zaručí pohodlné otváranie a zatváranie. Ak vám nestačí len jeden zámok a nechcete na dvere vešať klasické retiazky alebo vŕtať ďalšie diery na prídavné uzamykanie pre väčší pocit bezpečia, zvoľte už pri nákupe dverí možnosť viacnásobného uzamykania. Otočením jedného kľúča tak zaistíte dvere pevným systémom aj na ôsmich rozdielnych miestach a môžete bezpečne odísť napríklad na dovolenku. Tiež sa poistite, že na dverách je systém proti vypáčeniu dverí.

Myslite na estetiku

Zatiaľ čo muži myslia hlavne na praktickú časť výberu vchodových verí, ženy si potrpia aj na to, aby vchod do ich príbytku náležite vyzeral. Predsa len je to prvý styčný bod so všetkými hosťami, ktorí prídu na návštevu. Okrem množstva materiálov, z ktorých si dnes môžete vyberať, môžete zvážiť aj prináležitosť štýlu vášho domova a ďalšie podstatné maličkosti. Ak je váš byt útulným miestečkom, drevené dvere s jednoduchým vzorom sa budú určite do priestoru hodiť viac ako moderné, minimalistické vchodové dvere z umelých materiálov s hliníkovými prvkami či presklenými časťami. Ak neviete po čom siahnuť, inšpirujte sa v našej fotogalérii.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk