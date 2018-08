Na návšteve: Spojenie severskej čistoty a odvahy pop-artu

Skôr ako sa mladá majiteľka pustila do zariaďovania, potrebovala si zodpovedať základnú otázku. V akom duchu niesť dvojizbový byt, aby s výraznými plagátmi a obrazmi nepôsobil príliš chaoticky? Keď odpoveď neprichádzala, rozhodla sa ponechať riešenie na skúsených fachmanov v odbore. A dobré referencie ju priviedli k mladým architektom zo štúdia Archstyl.

Radšej skôr

„Často sa stretávame s tým, že ľudia pri kúpe bytu ešte nepremýšľajú nad potenciálom priestoru, možnosťami úprav dispozície alebo budúcim zariadením a často nevedia zhodnotiť ani technický stav nehnuteľnosti. V neposlednom rade tak nedokážu odhadnúť investíciu, ktorá ich bude na ceste k novému bývaniu čakať,“ vraví architekt Juraj Krč.

„Preto sa oplatí obrátiť sa na architekta, ak sa preňho rozhodnú, ešte pred kúpou nehnuteľnosti, ako to bolo v tomto prípade. Vytvorili sme rámcové návrhy k trom bytom, ktoré pomohli klientke rozhodnúť sa.“ Interiér vybraného bytu je slnečný a svetlý vďaka orientácii na juhozápad. Jeho dispozícia sa dala dobre rozdeliť na dennú a nočnú časť. Čo však chýbalo, bola vstupná hala, ktorá by vizuálne oddelila spoločenskú zónu. Architekti ju čiastočne vykompenzovali predĺžením kuchynskej linky, ktorá vytvorila optický predel.

Bezfarebný koncept

Mladú klientku oslovil navrhovaný severský dizajn, ktorý je striedmy, nesie sa v duchu jednoduchých línií, ale využíva útulnejšie prvky ako minimalizmus. Nepotrebovali hľadať akcent v dizajnovom výstrelku, ktorý by pútal pozornosť. Jeho miesto zastúpili niekoľkí kandidáti z majiteľkinej zbierky. V interiéri prevláda biela farba na stenách aj nábytku.

Kým na kuchynskej linke zvolili vysoký lesk, ostatný nábytok má matný povrch. Takmer bezfarebnú schému dopĺňajú len jemné prírodné tóny dreva a textílií. Neutralitu podporuje laminátová podlaha z bieleného duba. Oproti ostatným kúskom zariadenia púta viac pozornosti jedálenský stôl vyrobený na mieru, dodávajúci interiéru teplo a útulnosť. Dominantou obývačky sa stala biela polica plná pestrých kníh, grafík a doplnkov.

Pribudol šatník

Natiahnutý obdĺžnikový tvar spálne pôsobil neprakticky, ale túto zdanlivú nevýhodu autori využili na vytvorenie chýbajúceho šatníka. V celom interiéri bolo okrem sedacieho nábytku všetko zariadenie vyhotovené na mieru. Doplnky dotvárajú celkový koncept farebných prvkov na bielom podklade, či už ako vešiaky v tvare farebných gombíkov, alebo tkané koberce s pestrými geometrickými vzormi. Spokojná majiteľka si spoluprácu so štúdiom nevie vynachváliť. Ocenila aj krátkosť času – len dva a pol mesiaca od prvej škice po nasťahovanie.

Interiérový dizajn sme v tomto prípade potlačili do úzadia. Má to svoje opodstatnenie vzhľadom na široké spektrum farieb, ktoré interiéru dodáva zbierka popartových plagátov a ilustrácií. Mysleli sme do budúcna a vytvorili sme dostatočný priestor aj na pribúdajúce kúsky. Biela tvorí podklad, na ktorom pekne vyniká aj na mieru vyrobený drevený nábytok a doplnky v severskom štýle.

Juraj Krč

Zuzana Horniaková

Zoltán Horváth

www.archstyl.com Foto: Marián Svítek

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Inéz BÚCI