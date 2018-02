Domáca pracovňa: Pár tipov, ako pracovať sústredene a zároveň pohodlne

To správne miesto

Určite si uvedomujete dôležitosť miesta, kde pracujete. Či už je to kancelária v práci alebo tá doma. Musí to byť priestor, kde vám to páli, kde sa netrápite kvôli zlej stoličke, káve z automatu alebo šéfa dýchajúceho na krk. Váš pracovný priestor musí byť posvätným, pretože tam sa rodia tie najlepšie nápady. V prvom rade potrebujete poriadnu pracovnú plochu. Stôl voľte podľa toho, čo potrebujete miesto na stolový počítač alebo len notebook, či ho chcete udržať čistý a jednoduchý alebo máte radi viac doplnkov (fotky, kvety, stojany na perá a dokumenty). Adekvátna výška je tiež dôležitá preto, aby netrpela vaša chrbtica. Siahnite aj po pohodlnej stoličke, pretože na nej budete tráviť niekoľko hodín denne.

Organizácia

Ak pri vašej práci potrebujete veľa tlačív, pamätajte, že mať tlačiareň poruke nie je zlý nápad tak, ako ani to, mať všetky dokumenty poriadne zorganizované. Ak váš stôl nemá úložný priestor, vytvorte si ho pomocou štýlových kontajnerov alebo naň položte zakladače a iné organizéry. Určite budete potrebovať aj zopár pier a stolovú lampu. Tú uložíte podľa toho, či ste ľavák alebo pravák. Ak ste pravák, lampu umiestnite na ľavú stranu tak, aby ste si pri písaní nerobili tieň a naopak. V prípade, že sa vaša práca vzťahuje čisto na počítač a nemusíte sa starať o kôpky papierov, aj tak pre vás máme jednu organizačnú radu – nástenky! Už sme o nich čo to popísali TU, tak sa skúste inšpirovať a pri každom zdvihnutí hlavy sa viac a viac motivujete.

Dodajte trošku šmrncu

Okrem všetkých menovaných parametrov, nezabúdajte ani na to, že účelovosť sa musí snúbiť so štýlovosťou. Len vtedy nastane tá správna chémia a vám sa bude pracovať skvele. Miestnosti doprajte odvážnejšie tapety, kancelárske doplnky laďte do svojich obľúbených odtieňov, cez stoličku prehoďte svoju obľúbenú huňatú deku, do diára alebo kalendára si lepte farebné nálepky a nezabudnite na voňavú šálku kávy, ktorá sa tej v práci nevyrovná. Nemôžete mať pri nej totižto oblečené pyžamo alebo vaše obľúbené papuče.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk