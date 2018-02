Harmonické upratovanie podľa feng-šuej: Odľahčí domov, ale aj dušu

Jesenné dni sú na veľké harmonické čistky vo vašej domácnosti ako stvorené. Jednak sa vyhnete stresovému predvianočnému obdobiu, kedy budete mať vybavovačiek, príprav a naháňačiek vyše hlavy, a tým pádom vám jedna starosť odpadne. Po druhé, vám už nebude tak ľúto stráviť krásny slnečný deň zavretá doma, pretože leto už máme za sebou. Avšak pripravte sa, že nepôjde len o klasické upratovanie a vysávanie, ale najmä zbavovanie sa vecí, ktoré sú pre vás zbytočné a domácnosť bezúčelne zaťažujú.

Hodnota každého predmetu

Ak si predstavujete pod poriadnym vyupratovaním domácnosti to, že umyjete každý centimeter štvorcový, tak to teraz skúste trochu inak. Namiesto toho, aby ste každý predmet umyli alebo utreli od prachu, zamyslite sa nad tým, či ho naozaj potrebujete a chcete vlastniť. Určiť význam každej sošky, trička, či sviečky, ktorá je súčasťou vašej domácnosti, je prvým krokom k uprataniu s dlhodobým harmonickým efektom. A ak je vám ľúto niektoré veci len tak vyhodiť, tak ich niekomu darujte. Radosť bude mať nielen obdarovaný, ale i darujúci.

Chcete si uariadiť domov podľa feng šuej? Toto je 5 základných elementov

Kúpeľňa - miesto očisty

Miestnosť, ktoré je na čistotu predurčené, musí byť na túto svoju úlohu uspôsobené, aby svoje „poslanie“ mohlo plniť. Preto by v kúpeľni nemali byť žiadne rušivé elementy, ako trebárs fľaky od zubnej pasty na umývadle, stopy rúžu na zrkadle, či rozliaty gél na pranie po zemi. Stačí pár strekov čistiaceho prípravku na špinavé miesta, rýchle zotretie a kúpeľňa bude opäť idylickým miestom čistoty.

Zaostrené na spálňu

Priestor, ktorý máte pod posteľou by mal byť voľný, nie prepchatý zbytočnými vecami, ktoré bránia prietoku pozitívnej energie potrebnej pre pokojný spánok. Odstránením nepoužívanej pomôcky na cvičenie, starých kabeliek, cestovných kufrov, či škatule so starými fotoalbumami, sa zbavíte stagnujúcej energie, ktorá by mohla ovplyvniť i vaše partnerské a rodinné vzťahy. Pravidelne si nájdite čas aj na prevetranie matracov, ktoré si tiež nepamätajú len to pozitívne, ale i negatívne. No a nezabúdajte ani na to, že cez špinavé okná sa žiadna energia dovnútra nedostane. Takže neleňte a vyleštite ich.

Nástup energie môže mať lehotu tri týždne

Domácnosť, ktorej každý kút a kúsok prešiel feng-šuej revíziou, vnesie skôr či neskôr pozitívny vietor aj od ostatných oblastí vášho života. Stačí už len to, že ste to robili s radosťou a dobrým úmyslom. Feng-šuej má mnoho ďalších systematických krokov, ktorými sa môžete prepracovať až k dokonale harmonickému domovu a duševnej spokojnosti jeho obyvateľov.

Autor: am/ ipeknebyvanie.sk/ Barbora Carachová