Nápad na zjedenie: Doprajte si bývanie vo farbe chutnej čokolády

Hnedá farba je veľmi neutrálna, preto ňou pravdepodobne nikdy nič nepokazíte. Či si v jej tónoch zariadite obývačku, kuchyňu, spálňu, kúpeľňu alebo dokonca aj detskú izbu. Vzhľadom na to, že ide o farbu čisto prírodnú, má ju rada väčšina z nás. Nepôsobí na nás rušivo, je hrejivá a takpovediac domácka. Rovnako, ako si našla uplatnenie v klasickom a rustikálnom dizajne, tak aj v štýle retro, minimalistickom, ale aj vidieckom. Jednoducho, jej využitie je širokospektrálne a vôbec nie nudné.

Ak chcete vo svojom byte dosiahnuť originálny vzhľad a vniesť do neho štipku luxusu, hnedú farbu skombinujte s metalickými odtieňmi zlatej, striebornej, medenej alebo mosadznej. V obchodoch si môžete vyberať z množstva doplnkov v týchto farbách. Od črepníkov, cez zrkadlá, lustre, vázičky, obliečky na dekoračné vankúšiky až po drobný nábytok. Ak sa naopak chcete vrátiť v čase, napríklad do vášho detstva stráveného u babky na dedine, doplňte hnedú stenu, fotorámom zo svetlého dreva, na sedačku prehoďte pletenú deku vo farbe lahodnej mliečnej čokolády a máte to.

Hnedú farbu pokojne kombinujte aj s inými farbami. Krásne vynikne s pastelovými odtieňmi zelenej, modrej a ružovej, no aj s kontrastnou žltou, cyklaménovou či červenou. Záleží len na intenzite odtieňov, ktoré v interiéri spájate. Tón v tóne... Samozrejme, nádherný jemný efekt dosiahnete aj kombináciou troch odtieňov hnedej. Stačí len skúšať, ktorá vám sadne najlepšie. Fantázii sa v tomto smere medze rozhodne nekladú.

Autor: Kristína Falťanová /ipeknebyvanie.sk