Máte doma teenagerku? Vytvorte jej izbu snov, ktorú si zamiluje

Byť teenagerom nie je ľahké. Všetci si tým prejdú, niektorí bez ujmy, s niektorými sa zábavné historky ponesú celým životom. Je to podstatné obdobie formovania človeka a preto je aj prostredie v ktorom vyrastá dôležité. Dnes si posvietime na zúbok dievčatám a poradíme vám ako jej vytvoriť priestor, ktorý bude milovať.

Pýtajte sa, rodičia!

Najdôležitejšie je, aby ste sa pýtali, čo chce, akú má predstavu, čo sa jej páči a čo nie. Nechajte jej na stole katalóg s farbami či nábytkom a sadu lepiacich papierikov, aby ste vedeli, akého štýlu sa držať. Teenager často sám nevie, čo presne chce a čo sa mu páči, chute sa dokonca často menia a sú nevyspytateľné. Preto sa pokúste pracovať intuitívne a verte si, že svoje dieťa poznáte najlepšie.

Steny, posteľ, šatník

Podstatná vec, ktorú si návštevník všimne sú steny. Vyberte si z možností, ktorých je dnes neskutočne veľa – tapety (inšpiráciu nájdete TU), nálepky na stenu, štruktúrované stierky, bodkované steny alebo trošku veselej geometrie (čítajte TU a TU). Či si už dcérka zvolí tón v tóne, tapetu na strop alebo ručne prepísané state z jej obľúbenej knihy, určite to spolu zvládnete.

Druhou veľmi dôležitou vecou pre dospievajúceho je posteľ. Nie len výber správneho matraca, ktorý pri jeho anatomickom vývoji môže tak pomôcť ako uškodiť, tak aj výber záhlavia postele. Veľkým hitom je v prípade teengeriek posteľ s kovovým zdobeným rámom. V bielom alebo čiernom prevedení pripomína rozprávkové postele a rám je navyše jednoduché vyzdobiť si napríklad starými vianočnými svetielkami.

Ktorá teenagerka netúži po vlastnom šatníku? Ach čo by len zaň dali. Ak nemáte v byte, či dome priestor venovať jednu celú izbu čisto oblečeniu (tzv. walk-in-closet), buďte kreatívni a vytvorte vstavanú skriňu, kde bude dostatok priestoru na všetko. Stačí pár políc, priestor na vešiaky a botník, no a nezabudnite na boxy, do ktorých sa dajú skryť drobné tajomstvá alebo praktickejšie, sezónne oblečenie.

Tie správne detaily

Predstavte si, ako vás bude vaša princezná milovať, ak jej do izby postavíte kozmetický stolík s rámom plným žiaroviek? Po takom totižto väčšina túži. Parádenie sa je predsa hlavná čas dňa. Nezabudnite tiež na dostatočný pracovný priestor, kde sa bude môcť venovať školským povinnostiam a tiež pohodlie. Veľa vankúšov, pohodlné pohodené deky a huňaté koberce určite dodajú izbe tú správnu atmosféru. No ako sme už spomínali, riaďte sa najmä tým, čo vašu dcérku aktuálne najviac zaujíma. Ak sú to rockové koncerty, doplňte steny nástenkami, kam poputujú plagáty jej obľúbených skupín, ak je neustále zahĺbená do nejakej knihy, postavte kreatívnu policu na knihy, ak je to športovkyňa, určite potrebuje vitrínu na svoje ocenenia a ak je to budúca módna návrhárka, postavte do rohu izby krajčírsku bustu.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk