Maliarske prešľapy, ktorým by ste sa mali radšej oblúkom vyhnúť

Farba... Nielen, že určuje celkový dojem z miestnosti, dopad má aj na našu náladu. Pri najbližšom maľovaní u vás doma sa teda vyhnite týmto maliarskym chybám. Mohli by vás totiž veľmi dlho ovplyvňovať.

1. Stopka pre biely strop

Dizajnér Athalia Dersu radí všetkým, ktorí majú doma zošikmený strop, aby sa vyhli bielemu odtieňu na ňom. Miesto neho odporúča krémový alebo svetlý vanilkový variant.

2. Netrafil som odtieň

Pri výbere farby na stenu je ideálne, ak si so sebou do predajne prinesiete vzorku čalúneného nábytku. Nič nie je horšie, ako keď sa vám sedacia súprava alebo jedálenské stoličky nehodia k farbe steny alebo, naopak, úplne splynú s farbou v miestnosti.

3. Všetkého veľa

Najväčšou chybou, ktorá sa často opakuje, je, že sa snažíme spraviť náš domov pestrý a dramatický, no zabúdame na vyváženosť. Tú dosiahnete neutrálnymi pastelovými tónmi.

4. Jednoliate

Ak sa rozhodnete ísť paletou neutrálnych farieb, nezabudnite pridať niekoľko silnejších. V prípade jednoliateho šedého alebo bieleho interiéru by ste sa v takomto priestore nemuseli cítiť dobre, naopak, pôsobil by na vás zrejme veľmi sterilne a depresívne.

5. Každá izba iná

Divoká schéma typu oranžová chodba, zelená kuchyňa, modrá spálňa a fialová obývačka nepôsobí dobre. Rušivé prechody negatívne ovplyvňujú psychiku človeka. Pri maľovaní myslite na to, aby váš domov pôsobil ako harmonický celok, nie ako veselý cirkus.

6. Zle zvolený odtieň

Ak sa vám páči tmavomodrá farba, no rozloha izieb vo vašom byte je malá, netrvajte na nej za každú cenu. Nevyplatilo by sa vám to. Malé priestory vymaľované na tmavo pôsobia depresívne a stiesnene.

Autor: Kristína Falťanová/ipeknebyvanie.sk