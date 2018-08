Priznané trámy: Nesú v sebe spojenie romantiky aj drsného dizajnu!

Chcete, aby bol váš domov v elegantnom a vzdušnom štýle? Alebo máte radšej romantickú vidiecku atmosféru? Či sa vám páči drsný priemyselný dizajn? Čo sa týka trámov, žiadny problém.

Autenticita a jej riziká

Keď sa povie trám, v prvom rade si predstavíte poctivý masívny trám zo skutočného dreva. Tie sú však aj poriadne ťažké a ich uchytenie, napríklad v montovanom dome či sadrokartónovom strope, nemusí byť práve jednoduché či dokonca možné. Pravé masívne trámy dokážu svojou hmotnosťou bez problémov porušiť aj konštrukciu domu, preto ich nevešajte len tak bez rozmyslu a odborného posúdenia.

Umelé nemusí byť zlé

Alternatívou masívnych trámov sú tie z ľahších materiálov – polyuretánu, polystyrénu alebo z papiera. S umelými trámami vyčaríte atmosféru vidieckeho sídla kdekoľvek a takpovediac na počkanie. Dostupnosť, manipulácia a montáž sú oproti ozajstným trámom veľmi jednoduché. Na strop ich prilepíte raz-dva. Ak však siahnete po umelom tráme, pripravte sa na to, že vzhľad síce dosiahnete takmer rovnaký, no atmosféru a vôňu dreva nečakajte.

Neviete si predstaviť bývanie na 30 m2? Ukážeme vám, že sa to dá!

Na toto nezabúdať

Ak sa vám trámy páčia a chcete ich opticky priznať, rátajte s tým hneď na začiatku rekonštrukcie. Trámy totiž vrhajú tiene, preto bude nevyhnutné zvážiť, aký druh osvetlenia v miestnosti zvolíte. Stropné svietenie, ak nie je zabudované v trámoch, sa neodporúča. To platí aj o farbe trámov. Ak máte nízke stropy, tmavou farbou by ste trámy ešte viac znížili a v miestnosti by ste sa nemuseli cítiť príjemne, práve naopak, mali by ste pocit stiesnenosti a padajúceho stropu. V takom prípade radšej stavte na svetlú farbu. Tá strop opticky zodvihne.

Krása v nedokonalosti

Trámy rozhodne nepatria do minulosti. Možno ich využiť aj v modernom interiéri, ktorý je často plný kontrastov. Čisté línie moderného nábytku sa so starými trámami a s ich chybičkami krásy v podobe preliačenín a prasklín krásne dopĺňajú. Dokonca ani výrobcovia umelých trámov nevolia len hladký vzhľad, ale imitujú opotrebenie

Ak to výška miestnosti dovolí, trámy umiestnite spustené pod stropom. Tak na ne môžete zavesiť dekoračné a funkčné predmety. Pri výbere materiálu dbajte na kvalitné drevo, ktoré je dobre ošetrené. Falošné trámy, ak majú byť z dreva, je lepšie zložiť zo suchého reziva z viacerých častí a pekne opracovať. Plné hranoly sa totiž môžu krútiť. Vyhnite sa však väčšiemu počtu spojov, môžu pôsobiť rušivo. Pre lepší efekt a optické odľahčenie priestoru umiestnite do hornej časti spustených trámov LED pásy.

Ing. Katarína Kyman Haruštiaková

Interiérová dizajnérka Interiero

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Kristína FALŤANOVÁ