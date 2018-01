Rozkladacie sedačky: Vaša dobre ukrytá hosťovská izba aj každodenné spanie!

Ak máte pocit, že váš priestor sa v byte zmenšuje, že ste už všetky kúty naplno využili a premysleli každý centimeter miestnosti nezúfajte. Dnešná doba prináša pre malé priestory stále nové a nové riešenia v podobe rozkladacích sústav nábytku, kedy sa z knižnice ľahko stane konferenčný stolík s posedením alebo naopak z pracovného stola pohodlná posteľ. Medzi tie základné riešenia malého priestoru (najmä na spánok) patrí obyčajná rozkladacia sedačka.

Sedačku doma každý tak či tak má. Ak pri jej kúpe ale uvažujeme prakticky, vždy je lepšou voľbou tá, ktorá má možnosť rozložiť sa na pohodlný spací priestor. Že prečo?

Pre hostí aj pre vás

Ak milujete z času na čas pozeranie filmov dlho do noci a vždy vám robí problém zodvihnúť sa a v polospánku premiestniť do postele, rozkladacia sedačka sa ľahko premení na posteľ, z ktorej nebudete musieť vstávať. Tak isto urobí veľkú službu pri návštevách priateľov, ktorých by ste nemali kam uložiť, pretože nie každý má veľký byt s miestnosťou vždy pripravenou pre nečakaných hostí, ktorí potrebujú prespať alebo sa vaša oslava proste pretiahla dlho do noci a vy ich už domov skrátka pustiť nechcete.

Každodenné spanie

Áno, existujú aj sedačky, ktoré sú vhodné na každodenné spanie. Sú vyrobené z vhodnejších materiálov, aby ste sa každé ráno budili oddýchnutý, aj keď kvalitný matrac to určite nikdy nenahradí. Táto voľba je vhodná najmä do jednoizbových bytov či garsónok, kde priestoru nikdy nie je dosť a veľká posteľ by zaberala príliš veľa miesta. Poťahy pohovky sú potom vyrábané tak, aby sa dali jednoducho odzipsovať a hodiť do práčky.

Úložný priestor navyše

Ak aj máte doma rozkladaciu sedačku a nevyužívate ju tak často, je tu minimálne jedno ďalšie veľké plus. Úložný priestor. Keďže väčšinou sú korpusy vyrábané tak, aby sa tu pohodlne mohli ukladať vankúše a prikrývky, je tu dostatok priestoru napríklad na sezónne oblečenie, nejaké tie ozdoby či ako skrýša vianočných darčekov.

