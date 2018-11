5 rád, ktoré vám rozhodne zväčšia aj ten najmenší byt!

Zaokrúhlite stoly

Ak budete mať stôl hranatý, logicky zaberie viac priestoru ako stôl kruhový. Preto môžete voliť práve okrúhle nábytky, aby pôsobili funkčne a útulne. Mimochodom, aj za ruku sa partner drží lepšie za okrúhlym než za hranatým stolom. A predsa o tom je tá domáca útulnosť...

Pozrite si aj: Tri zásadné otázky, ktoré si musíte položiť, pred kúpou vonkajšieho osvetlenia​

Police vytiahnite do stropu

Ideálne je, ak si necháte spraviť na mieru štýlové poličky do výšky v tvaroch kaskády. Nemusia byť príliš široké, ale vytvoria akýsi rebrík na osobné veci aj na vaše spomienky, suveníry, na veci, ktoré v malom byte nie je kam dať, ale sú pre človeka doslova srdcovou záležitosťou. Nebojte sa ísť do takéhoto obohatenia stien. Bude to skvelý doplnok najmä okolo stolíkov či už jedálenských, alebo pracovných.

Používajte posteľ

Posteľ je nábytok, ktorý zaberá v byte najviac miesta. Ale prax je taká, že stačí dať perinu do perináka, nahodiť deku a máte super váľandu. Miesto na relax, hru, na čítanie. Na chvíle relaxu a samoty. Nepotrebujete kupovať zvlášť pohovku, ak venujete pár minút ustlaniu postele.

Pozrite si aj: To musíte vidieť: Vane pre invalidov, starých či tehotné ženy sú odteraz aj dizajnovou záležitosťou​

Viac funkcií pre jednu vec

Pri útulnosti vecí nerozhoduje, či ich je mnoho, ale aké majú vyžarovanie. Niektorým veciam je preto pre útulnosť potrebné dodať ich osobité postavenie vo vašom priestore. Taburetka môže slúžiť nielen na vykladanie nôh, ale aj ako podložka pod tácku a podobne. Nájdite veciam využitie aj v podobe vášho charakteru. Izbe to veľmi pomôže.

Využite každý kút

Rozdiel medzi preplneným priestorom a útulným je v tom, že síce v oboch prípadoch máte využitú takmer celú voľnú plochu, no v útulnom priestore je viacero menších vecí namiesto pár veľkých. Preto je dobrou radou nad zlato použitie dvoch menších konferenčných stolíkov v obývačke ako jedného veľkého. Voľba menšej sedačky s kreslami namiesto veľkej sedačky pre šesť ľudí a podobne. Útulnosť sa totiž skrýva v množstve malých detailov. A logicky pospájaných.

V našej fotogalérii sme vám vybrali tipy a triky pre útulnú domácnosť.

Autor: Marcos