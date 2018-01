5 vecí, ktoré rozhodne treba z vášho domu vyhodiť ešte dnes

Ide o malú zmenu, ktorá ale dokáže zmeniť veľa vecí nielen u vás doma, ale v celom vašom živote aj zmýšľaní. Rovnako, ako nie je dobré zaťažovať myseľ nepodstatnými záležitosťami, tak by sme sa ani doma nemali obklopovať nepotrebnými vecami, ktoré sa okolo nás nahromadili v priebehu dlhých rokov alebo sú len jednoducho pokazené a nepoužiteľné.

1. Vypršala záruka

Pretrieďte potraviny v chladničke a špajze. Všetky, ktoré sú staré, povyhadzujte. To isté platí aj o liekoch - tie zaneste do lekárne. Tiež treba odhodiť staré farby a kozmetiku. Nefunkčné baterky a elektronika patria na príslušné zberné miesto, nie do vašej pivnice. A staré časopisy? Ako dlho ste ich nečítali? Odložte len tie, ktoré sa vám skutočne páčia a s ostatnými, šup, do zberu.

2. Duplikáty darovať

V prípade, že máte doma „pre istotu“ nejaké veci dvojmo, buď vyhoďte starý kus a začnite používať nový, alebo ten zatiaľ nepoužívaný niekomu darujte. Je možné, že takýchto „potrebných“ vecí máte doma v komore viac a to len preto, že boli v akcii.

3. Jeden rok a dosť

Ak ste niečo nevyužili v niektorom z predchádzajúcich štyroch ročných období, pravdepodobne to nebudete potrebovať ani v nasledujúcich. Áno, narážame hlavne na šatník a skrinku s topánkami. Lodičky sú na nosenie, nie na pozeranie, takže ak vás tlačia, darujte ich sestre alebo kamarátke. Verte, dobrý pocit bude na nezaplatenie. A prázdne miesto v skrini tiež.

4. Rozbité smer kôš

Iste, je to smutné... Ale! Vecí, ktoré sa rozbili, pokazili alebo inak znehodnotili je potrebné sa zbaviť. Neslúžia už na okrasu ani svojmu účelu, takže priestor len energeticky zaťažujú. Dajte im zbohom.

5. Požičané vrátiť

Máte doma už niekoľko mesiacov na nočnom stolíku pripravenú knihu, ktorú vám požičal kolega a ešte ste ju ani neotvorili? Hneď zajtra mu ju vráťte. Požičať si ju môžete napríklad pred dovolenkou, kedy na čítanie budete mať skutočne čas.

A ešte čosi, myslite na to, že čo je odpadom pre jedného človeka, môže byť pokladom pre iného. Neváhajte teda nepotrebné veci darovať.

Autor: Kristína Falťanová/ipeknebyvanie.sk