7 zlozvykov, ktorých sa musíte ihneď zbaviť, aby bol váš domov vždy čistý!

Aj vy trávite dlhé hodiny počas víkendov upratovaním toho, čo ste cez týždeň nestihli? Sobota a nedeľa majú byť predsa dňami oddychu, no nejakému tomu vysávaniu, či utieraniu prachu sa aj tak často nevyhneme. Niekoľko rád, ako sa zbaviť základných zlozvykov, vďaka ktorým je upratovanie pohromou, tu pre vás však máme.

1. Aj vy máte doma čarovnú zásuvku, kde sa stratia všetky nepotrebnosti? Nuž, je to malý pomocník, no dajte pozor, aby sa tam veci nestrácali a nedošli ste do štádia, že sa už nedá ani otvoriť. Systematický neporiadok je lepšia možnosť.

2. Veľkým zlozvykom mnohých z nás je to, že počas veľkého varenia, za sebou priebežne neupratujeme. A keď raz skončíme. Kopy riadu už padajú z kuchynskej linky. Je lepšie umyť použité náčinie počas toho ako vrie vaša polievka, či utrieť rozsypanú múku počas toho, ako sa varia cestoviny.

3. Keď príde pošta, pekne ju roztireďte hneď po príchode domov. Dôležité listy na kôpku na pracovný stôl, letáky, na ktoré ste zvedaví do obývačky a nezaujímavé ponuky do zberu papiera.

4. Ak neznášate pranie a čakáte až do posledného čistého páru ponožiek, odstráňte tento zlozvyk. Ak sa vás kôš naplní špinavým prádlom minimálne na jednu dávku prania, neodkladajte to.

5. Máte v spálni stoličku alebo kreslo alebo ohrievač, či stacionárny bicykel, na ktorom deň čo deň skončí použité oblečenie? Zapracujte na sebe a dajte sami sebe podmienku, že večer už tam už toto oblečenie nebude alebo pred tým, než zo skrine vytiahnete čisté oblečenie, musí byť tento šikovný odkladací priestor čistý.

6. Nezvykajte si na to, že škvrny môžete vyčistiť aj neskôr. Urobte tak hneď ako vzniknú jediným šmahom ruky, než nechať nečistotu poriadne zaschnúť a bojovať s ňou potom omnoho dlhšie. Základom čistého domova sú čisté povrchy. Toto stopercentne platí pri pracovnej doske v kuchyni.

7. Zbytočné odkladanie starých čísel magazínov je tiež jedným si zlozvykov, ktorého sa môžete ľahko zbaviť. Hoci pár čísel na konferenčnom stolíku je skvelý štart pre konverzáciu s návštevou alebo personalizáciu priestoru, hŕby starých ročníkov niekde na podlahe vedľa sedačky už dobrým znakom nie sú. Zvyknite si na to, zrecyklovať staré číslo magazínu po tom, ako si zadovážite nové. A pôjde to!

Autor: Mária Ambrozová