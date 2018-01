Ako býva redaktorka módneho časopisu? Predsa štýlovo!

>>> Inšpirujte sa týmto bývaním v našej FOTOGALÉRII <<<

Mnoho gazdiniek si nedokáže kombináciu biela sedačka, dve deti a pes, ani len predstaviť. Ak však máte všetkých doma dokonale vycvičených, môže to zafungovať. Na to stavila aj módna maniačka a redaktorka nemeckého vydania jedného z najpredávanejších magazínov o móde a životnom štýle, InStyle, Lucia pontarin. Dnes sa pozrieme na jej štýlové bývanie, čo vy na to?

Tak ako sa Lucia deň čo deň zaujíma o svetovú módu, tak neobchádza ani najnovšie trendy v bývaní, nuž a to sa odráža aj v jej vlastnom domove. Stavila na stále populárny škandinávsky štýl, dokonca ho preniesla aj do detskej izby. Keď vojdete, na prvý pohľad vás očarí samá biela farba, neskôr si všimnete krásne drevené podlahy a nakoniec nájdete aj množstvo farebných akcentov. Celok vďaka týmto trom konceptom vyzerá sviežo, priestranne a aj útulne, čiže žiadny pocit nemocenskej sterility zo snehobielych stien neprichádza do úvahy.

Interiér zapĺňa jednoduchý a praktický nábytok a dokonca ani biela sedačka nie je pri deťoch problémom vďaka štýlovej prikrývke, ktorou ju Lucia chráni. Hravé bývanie dopĺňajú detské izby, ktoré korešpondujú so zvyškom bytu najmä čo sa výberu farieb týka. To však hneď neznamená nevľúdnu, dospelácku izbičku, no príjemný priestor plný výnimočných detailov (bodky na stenách či autorské kresby a plagáty na stenách) Pozrite si toto štýlové bývanie v našej FOTOGALÉRII zblízka.

Autor: Mária Ambrozová