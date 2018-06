Interiér ovládnutý modrou: Vyberiete si indigo či pepermint?

Kuchyňa, stena v obývačke, posteľná bielizeň, sedacia súprava, príručný stolík či koberec, v tomto tmavom odtieni modrej vyzerá čokoľvek pôsobivo a elegantne. Prečo? Vďaka nevšednosti. Napriek tomu, že ide o veľmi tradičnú farbu, veľmi váženú a sofistikovanú, v kombinácii s inými farbami – s bielou, ružovou, so žltou alebo aj s belasou či s masívnym drevom, vždy vyzerá inak. Moderne, dynamicky, mladistvo, ale aj zrelo. Ide o odtieň, s ktorým sa rozhodne dá čarovať. Niektorí dizajnéri tvrdia, že časom prevalcuje čiernu.

Na stene

Azda najčastejší spôsob, ako dodať miestnosti farbu, je vymaľovať steny. S indigovým odtieňom však narábajte opatrne. Len v prípade veľkorysého pôdorysu a dostatku denného svetla si môžete dovoliť natrieť všetky steny bez ujmy. Malý priestor s tmavomodrými stenami sa ešte väčšmi scvrkne a bude pôsobiť ponuro a smutne. Vtedy je vhodné obmedziť sa na maľbu jednej steny a na ostatné použiť napríklad bielu tapetu s jemným indigovým vzorom.

Takto vymaľovanú miestnosť doplňte svetlým alebo farebným nábytkom, textíliami v zemitých alebo veselých farbách a tmavými akcentmi ju už viac nezaťažte. Nanajvýš jedným kusom, napríklad masívnym kreslom, skrinkou alebo taburetkou. Táto farba sa krásne kombinuje s kožou a kožušinami, no aj s rôznymi medenými, zlatými, striebornými a oceľovými prvkami na nábytku a doplnkoch či s geometrickým vzorom. Biele stropné a podlahové lišty dramaticky orámujú modrú stenu a v prípade vysokých stropov námornícka modrá pomôže s ich optickým znížením.

Na nábytku

Napriek tomu, že ide o tmavý odtieň, nebolo by namieste domnievať sa, že v interiéri, napríklad na kuchynskej linke, stoličkách či na sedačke, bude pôsobiť smutne. Na nábytkových kúskoch sa často kombinuje so svetlým drevom, s lakovaným bielym povrchom, so žltým alebo ružovým plastom či s lešteným kovom.

Aj tu však platí to isté ako pri stenách. Vo svetlom interiéri vyznie tmavomodrý nábytok moderne, spolu so žiarivými farbami nápadito a veselo, a v kombinácii so vzormi a s kovom docielite eklektický vzhľad. Indigová kuchyňa si rozhodne zaslúži pár otvorených políc, lesklý povrch a kombináciu so svetlým drevom.

Na doplnkoch

Ak si nie ste istí modrou farbou na veľkej ploche, siahnite po doplnkoch. Odvedú v interiéri záslužnú prácu. Tie z tmavomodrého skla svoj efekt predvedú vtedy, keď ich postavíte tak, aby na ne dopadalo svetlo a presvietilo ich. Modré obliečky skombinujte so žltobielymi dekoračnými vankúšikmi, s červenou alebo pepermintovou farbou. Na malých plochách, napríklad v kúpeľni, sa nebráňte použiť čierno- -bielu predložku a zároveň indigovomodré osušky.

Dokonalosť dosiahnete vytvorením rovnováhy. Či bude modrá stena, alebo nábytok, ťahákom pri dekorovaní je predstava akéhosi mužsko-ženského partnerstva. V tomto prípade je mužom modrá a ženou to, čo ju obklopuje. Úlohou ženy je zjemniť tmavé pôsobenie. Napríklad do tmavomodrej vázy dajte farebné kvety, na tmavú pohovku svetlé vankúše a plédy, na stenu zaveste obrazy s nežným motívom.

Mgr. art. Zuzana Muroňová

Interiérová dizajnérka

Autor: Kristína FALŤANOVÁ