Na návšteve: Peter mal síce obmedzený rozpočet, no presne vedel, čo vo svojom bývaní chce!

Aby Peter so svojím limitovaným rozpočtom na interiér čo najefektívnejšie naložil, požiadal o pomoc architekta Borisa Schultza. Petrova predstava bola, aby element vody a okolitá príroda boli vtiahnuté aj do interiéru. Už na prvý pohľad vidno, že sa mu naplnila. To, čo je vonku, sa odzrkadľuje aj vnútri – všade je veľa zelene, prírodné materiály a odtiene.

Premyslená dispozícia

Pôvodná dispozícia bytu nebola síce zlá, Peter však mal niekoľko požiadaviek, ktoré si vynútili jej zmenu. Potreboval zväčšiť kuchyňu aj kúpeľňu na úkor spálne. Dal na radu Borisa, podľa ktorého by nemala byť práčka v kúpeľni, ale niekde mimo, aby kúpeľňa ostala relaxačnou zónou. Preto v rámci dispozície s dvomi spálňami, kúpeľňou, toaletou a obývačkou spojenou s kuchyňou našli miesto aj pre práčku. Je v samostatnom priestore za posuvnými dverami vedľa hosťovskej toalety.

„Byt má 98 štvorcových metrov a podarilo sa mi sem dostať aj šatník. Táto miestnosť má zásadný vplyv na to, že celý interiér je odľahčený, bez veľkých skríň a zároveň uprataný,“ hovorí Boris a Peter s úsmevom dodáva: „Šatník nám všetci závidia, aj v rodine je veľmi obľúbený, hlavne lavica, ktorá je jeho súčasťou. Moja mama si tam sadá pri obúvaní a syn má z toho kupé ako vo vlaku.“

Na prírodnej vlne

Štýl bytu je ladený skôr do typických severských farieb a materiálov. Príroda je sem vtiahnutá v podobe dubovej podlahy, dubového obkladu i farebnosťou. Okrem hnedých odtieňov dreva, bielej, sivej a prirodzenej zelenej tu vyniká doplnková farba, niečo medzi bledomodrou a tyrkysovou, akási reflexia vody. Je to obľúbená farba majiteľa aj jeho partnerky. Väčšina zariadenia je vyrobená na mieru, všetky kúsky sú jednoduché, ale schopné podčiarknuť štýl a v priestore zapôsobiť. Paradoxne najtvrdší oriešok celej realizácie bolo zariadiť veľký priestor spojenej kuchyne a obývačky. Peter nie je fanúšik kuchyne v obývačke, ale tu sa to inak urobiť nedalo.

Boris sa pokúsil otvorený priestor poňať tak, že z pohľadu obývačky je kuchyňa knižnica, ktorá sa nenápadne prehrá do kuchynskej linky. Všetky spotrebiče sú v nej schované a na prvý pohľad pôsobí ako obývačková stena. Celú dispozíciu denného priestoru Boris usporiadal a podriadil výhľadu na vodu. Preto pohovka nie je otočená smerom k televízoru, ale vidno z nej buď von na vodu, alebo na akvárium. Práve sedačka, prispôsobená na mieru priestoru aj pohodlnému oddychu, je najobľúbenejšie Petrovo miesto: „Sedím tu hneď od rána. Ranná káva a pohľad na vodu mi dávajú silu. Toto je najlepšie miesto bytu.“

Dipl. arch. Boris Schultz

Autor interiéru

"Nad dispozíciou tohto bytu som trávil veľa času, preto ma teší, že majitelia ani po čase nič nemenia. Veľmi tu pomohlo vytvorenie samostatného šatníka, aj na úkor zopár štvorcových metrov obývačky. Vďaka nemu môže byť ostatný priestor voľnejší, vzdušnejší aj upravenejší. Odporučil by som ho do každého bytu."

