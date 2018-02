Bývanie v pánskom štýle: Keď taktovku v ruke drží muž!

Žiadne zbytočné vankúšiky, deky, rozkvitnuté kvietky, ba ani vonné sviečky... To by ste v mužskom byte, teda v interiéri, ktorého metre štvorcové stále hrdo obýva výhradne muž, hľadali márne. Páni totiž majú v požiadavkách na svoje bývanie absolútne jasno. Čisté línie, funkčný nábytok, minimum doplnkov s tým, že keď už u nich v obývačke či spálni nejaké objavíte, takmer na sto percent ide o záležitosti, ktoré majú pre nich istú citovú či spomienkovú hodnotu, umeleckú hodnotu alebo hlboký význam.

Čo je pre mužské teritórium ešte typické? Páni k životu nepotrebujú takmer žiadne obrazy, lesklé a sklenené „čačky-mačky“, no a pojem dekoračný vankúšik či hrejivý pléd im vonkoncom nič nehovorí. Naopak, zakladajú si na kvalitných domácich elektrospotrebičoch a extra pozornosť tiež venujú výberu televízora a príslušenstva k nemu.

V tmavých odtieňoch sa muži cítia akosi lepšie. Zatiaľ čo my - ženy, sa doma obklopujeme sviežimi pastelovými farbami, muži uprednostňujú tmavé farby. Ako na stenách, tak aj na podlahách, kobercoch či sedacom nábytku. Funkčný dizajn, jednoduché tvary a čisté línie, to je presne to, po čom v obchode, pravdepodobne, siahnu.

Ak sa dostanete do bytu, ktorého sa ženská ruka zatiaľ nedotkla, zrejme v ňom budú prevládať neutrálne odtiene ako hnedá, šedá, čierna, biela a modrá, no a v značnej miere v ňom narazíte aj na materiály ako kov, drevo a koža.

Keďže väčšina mužov je veľmi racionálna, pri výbere nábytku sa nenechajú opiť aktuálnymi emóciami, ale už v obchode myslia na to, že chcú, aby si ich hniezdočko vyžadoval čo možno najmenšiu údržbu. Drobnôstky na parapetných doskách či vo vitrínach by ste u nich doma hľadali márne. Keď už nejaké, tak pôjde o väčšie kúsky hranatých a geometrických tvarov. Muži si tiež potrpia na viac druhov osvetlenia, kvalitu materiálov a veľký konferenčný stolík, no a samozrejmosťou je aj dosť miesta na usadenie svojich priateľov.

Autor: Kristína Falťanová/ipeknebyvanie.sk