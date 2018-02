Bývanie v podkroví: Poznáte jeho pre a proti?

Keďže ide o atypický priestor so šikminami, oplatí sa pri jeho riešení osloviť architekta, ktorý vám poradí ako ho čo najlepšie využiť vo váš prospech. Šikovný odborník dokáže podchytiť ponúkaný potenciál podkrovnej plochy a vytvoriť z neho nadštandardné bývanie.

Odbornú pomoc nepodceňujte, lebo to, čo je na jednej strane na prvý pohľad atraktívne, pri laickom prístupe bez skúseností môže viesť k mnohým nepraktickým detailom, ktoré by vás časom obťažovali. V zle navrhnutom interiéri môžu byť inak krásne trámy, nízka podchodná výška v šikmine, atypické tvary, do ktorých nesadne bežný typizovaný nábytok, obmedzujúce.

Počítajte s tým, že najlepšie zariadite podkrovie nábytkom navrhnutým na mieru, ktorý vám pomôže využiť aj šikminy s menšou výškou na vždy vítaný úložný priestor.

Prečítajte si aj o bývaní v lesných domoch

Podstatnou súčasťou podkrovného bývania je jeho osvetlenie. Vybrať si môžete medzi strešnými oknami alebo vikiermi. Každé z nich má svoje výhody. Cez vikier sa dostane do podkrovia viac svetla, vikier zas poskytne lepšiu podchodnú výšku a umožní osadenie klasického vertikálneho okna. Pozor však na prehnané množstvo strešných okien, ktoré môžu v letnom období spôsobiť prehrievanie interiéru.

Veľmi dôležitá je dostatočná, odborne osadená tepelná izolácia a utesnenie najmä pri detailoch prestupov konštrukciou.

Autor: ii/ipeknebyvanie.sk