Chcete mať aj vy #UPRATANÉ?

Máme pre vás riešenie: stačí sledovať nový projekt #UPRATANÉ, v ktorom budete prevedení tajuplným svetom správne a prehľadne upratanej domácnosti.

Môže sa upratovanie stať príjemnou činnosťou?

Aj upratovanie je iba vecou pohľadu – dá sa brať ako nutné zlo, ktoré pre vás pravidelne chystá vaša rodina alebo domáce zvieratá. Upratovanie je ale ideálnou činnosťou nielen na prečistenie priestoru okolo vás, ale aj uvoľnenie myšlienok z hlavy. Mnohí z nás sa totiž necítia dobre, ak okolo seba nemajú čistý priestor, a platí to rovnako pre mužov, ako aj ženy. Dôležité je si z upratovania spraviť zábavku. A zároveň príležitosť si o niečo skrášliť svoje bývanie.

#UPRATANÉ pomôže aj poradí

Prečo vznikol projekt #UPRATANÉ? Kärcher vysvetľuje: „Radi by sme Slovákom ukázali, ako sa dá udržať váš rodinný kozub stále zapálený aj vďaka upratovaniu. Zopár jednoduchých zmien dokáže doslova zmeniť život.“ Získať nový priestor pre uloženie súčastí vášho života, vždy vedieť, čo kde nájsť, alebo nehanbiť sa domov priviesť návštevu naozaj nie je náročné. A ako na to sa dozviete na webe www.uprataneskarcherom.sk, kde pravidelne pribúdajú nové a nové rady.

Odštartujte #UPRATANÚ domácnosť

Poďte nakuknúť do víru upratovania a pohodlného ukladanie a zistite, ako sa to dá robiť ľahko, jednoducho a rýchlo, napríklad rôznymi domácimi prístrojmi Kärcher. Pretože sa to naozaj dá. Razom tak budete mať #UPRATANÉ nielen priestory doma, ale aj vaše myšlienky. P.S.: Nezabudnite o tom povedať aj kamarátom.

Autor: PR článok