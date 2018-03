Čakáte bábätko? Praktické rady a tipy, ako zariadiť detskú izbu

Prvoradá je bezpečnosť vášho drobčeka, preto venujte pozornosť najmä tým prvkom interiéru, s ktorými bude prvé mesiace prichádzať priamo do styku. Postieľka, prebaľovací pult či kolíska by mali byť vyhotovené z kvalitných materiálov s povrchom ľahko umývateľným a zdravotne neškodným. Samozrejmosťou je dobrá stabilita. Rozhodovanie medzi bezpečnosťou a cenovou dostupnosťou určite nie je na mieste.

Všetko na dosah

Aj keď novorodenec ešte nemá veľké priestorové nároky, nepodceňujte jeho vnímanie okolia a celkovej atmosféry priestoru. Interiérové riešenie detskej izby má navodzovať pozitívne pocity. Keď z nej bude dýchať neha a čistota, aj vy ľahšie zvládnete náročnejšie chvíle.

Na začiatok mu postačí postieľka, ktorá sa na čas stane celým jeho kráľovstvom, prebaľovací pult, vanička a odkladací priestor na plienky a oblečenie. Umiestnite ich v miestnosti tak, aby ste pri kúpaní a prebaľovaní mali všetky potrebné veci poruke.

Bezpečne i v pohodlí

Detskú postieľku umiestnite ďalej od okna pre riziko prievanu a vypadnutia z okna. Nemá na ňu svietiť slnko, aby sa neprehriala. Pozor aj na záclony, závesy, elektrické zásuvky a káble v blízkosti dosahu dieťaťa.

K obľúbenej klasike patria postieľky s rozmermi 140 x 70 s polohovacím roštom v troch výškových úrovniach. Keď sa už bábätko začne prevaľovať, obložte spodnú časť čalúneným chráničom.

Matrac musí v postieľke sedieť pevne - do medzery medzi ním a rámom sa nesmú dať zasunúť dva prsty. Keď dieťatko začne chodiť v postieľke, mohla by sa mu do nej zakliesniť nožička. Ak si zaobstaráte staršiu detskú postieľku, matrac radšej kúpte nový, aby ste si boli istí jeho zdravotnou neškodnosťou. Mal by byť skôr tvrdší, penový alebo s výplňou z kokosového vlákna. Ideálne s odnímateľným poťahom.

Alternatíva k postieľke v prvých mesiacoch je kolíska. Novorodenec sa cíti bezpečnejšie, keď okolo seba nemá toľko otvoreného priestoru.

Porastie s dieťatkom

Aby ste nemuseli po roku vymieňať polovicu zariadenia detskej izby, oplatí sa investovať do multifunkčných modelov. Rozkladacia postieľka sa po čase premení na posteľ, prebaľovací pult na komodu. Počítajte však s tým, že za takéto modely si priplatíte. Pri výbere nábytku uprednostnite pre bezpečnosť dieťaťa modely so zaoblenými hranami.

S farbami opatrne

I keď inklinujete k minimalistickému zariadeniu bez farieb navyše, na detskú izbu sa skúste pozrieť očami malého dieťaťa. Farby ovplyvňujú aj najmenšie deti, preto im doprajte veselšie prostredie s niektorými základnými či pastelovými tónmi. V blízkosti oddychovej zóny však obmedzte veľmi aktivizujúce farby ako červená, oranžová a sýta žltá. Mohli by dieťa rušiť pri zaspávaní.

Bezpečná postieľka v číslach

vzdialenosť jednotlivých priečok nesmie byť menšia ako 2,5 cm a väčšia ako 6 až 8 cm.

šnúrky na upevnenie chrániča nesmú, pre hrozbu uškrtenia, presiahnuť 30 cm.

Viac foto, ako zariadiť detskú izbu, si pozrite v galérii

Autor: Pekné Bývanie/Inéz BÚCI