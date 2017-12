Detská izba ako z Disneylandu: Kreatívny otec vyrobil dcére rozprávkový strom

"Keď mi dcérka povedala, že by chcela mať rozprávkový strom, do ktorého by mohla vojsť, čítať si v ňom, vyliezť po konároch a sedieť v jeho korune, zišlo mi na um, že jej splním toto prianie," vraví šťastný otec. Ako inšpiráciu použil tvorivý set od Disneyho, pomocou ktorého si vymodeloval maketu budúcej preliezačky v mierke 1:12. Vtedy ešte netušil koľko práce ho čaká.

Absolvoval kurz zvárania

Aby sa mu dobre pracovalo, nakreslil si na podlahu aj steny jemný raster, tak ako na modely stromu a následne podľa neho naškicoval strom v reálnej veľkosti. A mohol začať zvárať oceľový skelet. Teda, nie len tak jednoducho. Vyhľadal profesionálneho sochára a dohodol si v jeho ateliéri v Seattli jednodňovú súkromnú lekciu zvárania za niekoľko stoviek dolárov. "Naučil som sa veľa nového a stálo to za to," vraví hrdý autor.

Pevnosť konštrukcie nadimenzoval tak aby udržala, pri zavesení sa naň, až troch dospelých ľudí. "Som beznádejný perfekcionista a pri tvorbe kostry stromu som strávil asi 100 až 120 hodín. Neskôr, keď som nanášal betón, pochopil som, že som mohol túto konštrukciu urobiť hrubšiu."

Ďalšia fáza bola obaľovanie konštrukcie ťahokovom, ktorá zabrala asi 175 hodín úpornej práce. Na internete si našiel návod na namiešanie aj nanášanie betónovej zmesi. Na tenších koncoch konárov však betón nedržal, preto ich obalil novinovým papierom v niekoľkých vrstvách.

Nasledovalo maľovanie, od najtmavších po svetlejšie tóny, ktoré trvalo približne 225 hodín. Aby sa priblížil reálnemu vytieňovaniu, išiel s deťmi do lesa a nafotil si mnoho stromov, ktoré mu potom poslúžili ako podklad.

Nakoniec stačilo pozháňať listy, vetvičky, päť vtáčích hniezd a tisíce doplnkov.

Autor návrhu aj realizácie je dnes hrdý na svoje dielo a obáva sa len jedného: keď dcérka povyrastie a nebude ho už chcieť.

Autor: Inéz Búci/ipeknebyvanie.sk